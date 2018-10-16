Финский ритейлер Stockmann продал последний актив в России

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Stockmann Group искала покупателя на свой последний актив в России – «Невский центр» – с конца 2016 г. Евгений Егоров / Ведомости

Финская группа Stockmann подписала соглашение с чешским холдингом PPF Real Estate о продаже ему торгового комплекса «Невский центр», следует из сообщения сторон. Сделку планируется закрыть после одобрения антимонопольных органов. Стороны ожидают, что это произойдет до конца года. «Сделка позволит Stockmann полностью сосредоточиться на развитии своих магазинов в Финляндии и странах Балтии. В то же время она даст нам финансовую гибкость и возможность для сокращения баланса группы», – цитируются в сообщении слова гендиректора Stockmann Лаури Вейхалайнен.

«Невский центр» площадью 91 000 кв. м открыт в 2010 г. Комплекс состоит из торгового центра, якорный арендатор которого – универмаг Stockmann, а также офисных помещений и подземного паркинга.