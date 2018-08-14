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Morgan Stanley отказался от покупки последнего актива Stockmann в Санкт-Петербурге Евгений Егоров / Ведомости

Фонд Morgan Stanley отказался от приобретения торгово-развлекательного комплекса «Невский центр» в центре Санкт-Петербурга, рассказали «Ведомостям» два партнера компании и два консультанта, работавших с этим объектом. Еще один консультант знает, что формально переговоры продолжаются, но крайне маловероятно, чтобы эта сделка была закрыта.

Решение воздержаться от сделки принято в связи с новыми американскими санкциями против России, говорит один из собеседников «Ведомостей». Morgan Stanley вышел из переговоров еще месяц назад, т. е. до того, как стало известно о новых санкциях, делится сведениями второй – он считает, что на сделку в целом повлияло ухудшение отношений между двумя странами.