Недвижимость / Коммерческая недвижимость
Статья опубликована в № 4630 от 14.08.2018 под заголовком: Финны попали под санкции

Morgan Stanley отказался от покупки последнего актива Stockmann в Санкт-Петербурге

Это решение могло быть связано с санкциями США в отношении России
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Фонд Morgan Stanley отказался от приобретения торгово-развлекательного комплекса «Невский центр» в центре Санкт-Петербурга, рассказали «Ведомостям» два партнера компании и два консультанта, работавших с этим объектом. Еще один консультант знает, что формально переговоры продолжаются, но крайне маловероятно, чтобы эта сделка была закрыта.

Решение воздержаться от сделки принято в связи с новыми американскими санкциями против России, говорит один из собеседников «Ведомостей». Morgan Stanley вышел из переговоров еще месяц назад, т. е. до того, как стало известно о новых санкциях, делится сведениями второй – он считает, что на сделку в целом повлияло ухудшение отношений между двумя странами.

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