Как будут застраивать новую Москву

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Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Власти говорят о «четком видении» того, что, где и когда нужно строить: руководитель департамента развития новых территорий г. Москвы Владимир Жидкин на XII московском форуме лидеров рынка недвижимости MREF рассказал, что принят генплан, утверждены правила землепользования и застройки, территориальные схемы ТиНАО, есть планы по комплексному развитию территории, реализация которых, по мнению чиновника, приведет к тому, что качество жизни в новой Москве ничем не будет отличаться от жизни в старых границах города. Во всяком случае, «тот уровень стратегии, который у нас есть, и объем разработанной градодокументации позволяет нам сегодня сбалансированно город развивать», уверен Жидкин. Развитие будет «полицентрическим»: между самодостаточными «точками роста» останутся «леса и поля», но появятся дороги и разные виды транспортного сообщения.

Сергей Ткаченко, главный архитектор «Моспроекта-2», считает важным, что в отличие от Москвы старой в новой есть возможность проектировать и строить «первичные поперечные связи», чтобы избежать заторов и сложностей передвижения из одного района города в другой – того, что стало огромной проблемой в пределах МКАД. Первые поперечные связи, построенные в ТиНАО, уже функционируют, сказал Жидкин, и, например, большинство жителей Троицка и прилегающих населенных пунктов уже не едут в центр города по Киевскому и по Калужскому шоссе, а перемещаются по дорогам, которые построены в сторону Минского шоссе. Идет строительство восьмиполосной автомагистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, которая тоже обеспечит связку между районами. Построить новую дорогу планируется до 2021 г. Всего, по данным департамента развития новых территорий г. Москвы, на территории ТиНАО уже построен 161 км дорог, а через пять лет, к 2023 г., намечено еще проложить около 292 км.

С 2012 по 2018 г. инвестиции в строительство на территории ТиНАО составили 900 млрд руб., из них 715 млрд – средства инвесторов. За это время введено 3,1 млн кв. м нежилой недвижимости, 10,5 млн кв. м жилья, в том числе 2 млн кв. м ИЖС. Бюджетные средства хоть и уступают вложениям частных инвесторов, но они довольно значительные, и это хорошая новость новой Москвы. Развитие дорог и разнообразной инфраструктуры может уберечь присоединенные территории от превращения в гигантский спальный район столицы.