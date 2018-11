Как шеринг-экономика меняет рынок недвижимости

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке

PhotoXPress

Концепция sharing economy основана на том, что иногда удобнее платить за временный доступ к продукту, чем владеть им. Не осталась в стороне от мейнстрима и сфера недвижимости

К предтечам совместного использования можно отнести публичные библиотеки, распространенные в Советском Союзе комиссионные магазины или пункты проката, где можно было арендовать все, от телевизора до лыж. Но чтобы принцип стал экономически выгодным, потребовалась современная скорость коммуникаций (интернет, мобильные приложения, социальные сети и технологии, которые придут им на смену и поднимут возможности шеринговой экономики на высоту, которая и не снилась создателям первых публичных библиотек) и смена поколений.

Обмен товарами, обмен услугами с помощью платформ растет быстро, рассказывал на Московском урбанистическом форуме основатель программы MetroLab в Массачусетском технологическом институте (MIT) и директор городских программ CIPPEC Габриэль Ланфранчи. Несколько лет назад на него приходилось всего 5% экономики, к 2025 г., по словам экономиста, будет более 30%.

Элис Чарльз, руководитель проекта «Города» Всемирного экономического форума в Женеве: «Цель шеринговой экономики не в извлечении выгоды девелоперами. Эта экономика позволяет людям делиться/владеть совместно товарами и услугами, что очевидно разумнее и эффективнее. Я бы не думала об этом как о выгоде для подрядчиков. Это польза для людей»

«Представители поколения миллениалов (людей, родившихся в 1980–2000 гг.) предпочитают не владеть, а пользоваться, а сэкономленные время и средства тратить на впечатления и опыт. Уже сейчас люди сдают многое в аренду: дрели, пилы, велосипеды, лыжи, снегоходы. В ближайшем будущем они будут готовы делиться квартирами и автомобилями на время отдыха», – говорит руководитель отдела исследований компании JLL в России и СНГ Олеся Дзюба. Руководитель практики стратегического консультирования в секторе недвижимости PwC в России Анна Данченок считает, что недвижимость подпадает под влияние sharing economy из-за несоответствия спроса и предложения. Высокий спрос на фоне ограниченной платежеспособности и большой объем лишней недвижимости спровоцировали создание таких сервисов, как Airbnb, Sharemystorage или We Are Pop Up. Тут на помощь пришли уже упомянутые технические возможности. Жилье, офисы, гостиницы в наибольшей степени подверглись трансформации под натиском новых участников рынка. Так появились, с одной стороны, сервисы, объединяющие множество собственников и потенциальных клиентов-арендаторов (Zillow, Airbnb), с другой – специализированные объекты, позволяющие совместно их использовать. Например, коворкинги и коливинги (OpenDoor Co-Living, The Collective), приводит примеры Данченок. Интернет-площадки Trulia и Zillow, которые изначально специализировались на продаже домов, теперь помогают, например, и найти арендатора для ненужной комнаты.