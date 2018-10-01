Домашние коворкинги набирают популярность

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Варвара Гранково

Приложение KitchinTable — своего рода гибрид Airbnb и WeWork. Оно предлагает фрилансерам-одиночкам почувствовать себя частью коллектива, не переплачивая за место в традиционных офисах для коворкинга. Этот сервис предназначен женщинам — как хозяйкам, так и тем, кто ищет общество и место, чтобы поработать сообща.

Корреспондент FT решила испытать новую концепцию домашнего коворкинга на себе и пригласила поработать у себя дома женщину, с которой познакомилась через KitchinTable. Гостья, попросившая не упоминать ее имени, рассказала, что воспользовалась приложением, так как очень хотела сменить рабочую обстановку (она работает в одном из лондонских стартапов). Она недавно в городе, и ей нравится общаться с новыми людьми. Гостья оказалась приятной собеседницей — настолько, что большая часть времени прошла за разговорами.

Возможность наладить деловые и дружеские связи в неформальной обстановке — одна из целей и причин появления KitchinTable, говорит основательница компании Лейла Дюпюи. Многие женщины-фрилансеры жаловались ей на одиночество. «Познакомиться с другими женщинами может быть непросто. И я ненавижу эти мероприятия для налаживания деловых связей, где приходится по два часа проводить на ногах», — говорит она.