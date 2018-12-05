Будет ли в Москве работать ГОСТ на озеленение крыш

Если бы в ЦАО озеленили хотя бы 5% пространств крыш, это добавило бы округу 75 га зеленых территорий. Но не всякое старое здание выдержит такую нагрузку на перекрытия Андрей Гордеев / Ведомости

Повод посочувствовать владельцам пентхаусов найти не сложно: заплатив огромные деньги за жилье, они зачастую вынуждены обозревать совершенно непривлекательные серые крыши окружающих домов. А ведь могли бы смотреть на сады. Сады на крышах.

В «Метриуме» пересчитали московские ЖК выше 20 этажей (городскими панорамами лучше всего любоваться начиная с 20-го этажа, считают в компании) и выяснили: высокая стоимость недвижимости не является гарантией того, что из окон квартиры будут открываться прекрасные виды. «Среди новостроек бизнес-класса есть жилые комплексы, расположенные в непосредственной близости от ТЭЦ. Красоту панорамных картинок портят гигантские дымящиеся трубы. Еще в нескольких проектах пейзажи теряют привлекательность из-за проходящей рядом железной дороги, пустырей или слишком плотной застройки вокруг домов», – говорится в пресс-релизе компании. Но риэлторы не соглашаются комментировать какие-то конкретные примеры. Разве что так: квартиры с окнами на промзону или неприглядный пустырь либо зависнут в отделе продаж, либо уйдут со скидкой.

Сады на крышах

Растения на крышах московских домов – долгое время это было мечтой экологов и редкими проектами энтузиастов. Но ситуация может поменяться. Например, Минстрой РФ в апреле 2017 г. опубликовал приказ «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов», где сказано, что площадь озелененных крыш рекомендуется учитывать при подсчете территорий объектов благоустройства. Сейчас рабочая группа при МГСУ ведет разработку федерального нормативного ГОСТа «Зеленые стандарты. Озеленяемые и эксплуатируемые крыши зданий и сооружений. Технические и экологические требования». Документ уже рассмотрел Роспатент РФ.

Упоминается крышное озеленение и в Московских городских строительных нормах. Однако именно этот документ стал тормозом в развитии процесса: одна из его норм (1.02-02) говорит о том, что крышное и вертикальное озеленение не может носить компенсационного характера. То есть в Москве застройщик не может восполнять вырубаемую растительность за счет посадок на фасадах и кровлях зданий. Если бы частицы «не» в этом документе не было, это открывало бы больше возможностей для нового направления в озеленении, уверен ландшафтный архитектор Илья Мочалов, руководитель компании «Илья Мочалов и партнеры». Эксперт считает, что это наиболее актуально для центра города: если в среднем по Москве на каждого жителя приходится по 21 кв. м зеленых насаждений, то в центре – всего 3,5 кв. м. И если бы в ЦАО озеленили хотя бы 5% пространств крыш, это бы добавило округу 75 га зеленых территорий. Офис бюро на Шереметьевской улице с 2009 г. имеет свой «пятый фасад», который зеленеет уже без каких-либо дополнительных усилий со стороны людей. Плюс предотвращает теплопотери.

В мире положительных примеров, когда зеленые насаждения поднимают над городом, множество, тем более что добиться существенного улучшения среды в мегаполисах за счет наземных пространств уже почти невозможно – земля стала дефицитным ресурсом. Например, каждый год в Великобритании озеленяют 100 кв. м кровель. Эксперты этой страны подсчитали, что примерно 32% крыш домов могут быть озеленены. В немецких Дюссельдорфе, Франкфурте, Штутгарте на каждого жителя уже приходится по 1,6–2 кв. м зеленых кровель. В этих городах без озеленения крыши административное здание невозможно сдать в эксплуатацию, объясняет Татьяна Гук, заместитель председателя Москомархитектуры. В определенных случаях застройщик даже может рассчитывать на субсидию, 18–47 евро на 1 кв. м. Швеция также вводит нормы озеленения крыш в своих городах.

Идея применения различных инновационных подходов к проектированию кровли, максимального раскрытия ее потенциала крепнет и в Москве. «Архитекторы рассматривают любую возможность создать интересное решение, извлекая дополнительные преимущества из всех доступных средств, которые предлагает городская среда. В том числе в городе появляется все больше зеленых крыш, на которых устраиваются как частные высотные сады, так и красивые летние веранды ресторанов и гостиниц», – комментировал архитектор Энди Сноу, технический директор департамента проектирования и архитектуры компании Aecom. Среди примеров последних – терраса отеля «Арарат Парк Хаятт», ресторан в «мозгах» на крыше Академии наук, бар «Стрелка». Но можно найти и более интересные идеи для использования крыш и мировая практика это подтверждает, уверен Сноу.

Он приводит в пример Сингапур, где на вершине гостиницы Marina Bay Sands (это несколько соединенных переходами небоскребов) 1 га занимает парк с потрясающим видом на город и море внизу. В парке располагаются бассейны, рестораны, открытые общественные площади для мероприятий, способные вместить до 10 000 человек. «Это целый квартал, демонстрирующий одновременно близость к природе и к человеку, предлагающий разнообразие активностей и устойчивый к климатическим изменениям», – описывает Сноу. В Лондоне и других крупных городах на верхних этажах обычно размещаются открытые обзорные площадки и панорамные рестораны. Все большую популярность набирает выращивание овощей и фруктов на крышах – неординарный, но эффективный способ использования.

Эксперт даже говорит о возможностях увеличения биоразнообразия того или иного района. Понятно, что зеленые крыши не могут заменить естественную среду, но они могут рассматриваться как мостики для живой природы и, при условии тщательного планирования, обеспечивают пристанище для различных видов флоры и фауны, которые не могут существовать в других частях города. Зеленые кровли могут способствовать уменьшению объемов ливневых вод – в дождь вода с них попадает на уровень улиц не столь стремительно и обильно, как с традиционных крыш.

Энди Сноу, архитектор:





"Когда мы говорим о проектировании, кровля рассматривается исключительно как функциональная часть объекта: она защищает от воздействия стихий и служит для размещения неэстетичного инженерного оборудования. Но из правила есть исключения: некоторые здания намеренно формируют свой уникальный «пятый фасад» за счет крыши, пусть даже это не дает особых преимуществ с практической точки зрения. Эксплуатируемые кровли могут служить для создания уникальных городских пространств, выступая чистым холстом для безграничного творчества – можно устроить веранду с потрясающим видом на город, или зеленую кровлю с собственной устойчивой мини-экосистемой для растений, что станет дополнительным преимуществом как для самого здания, так и для окружающей среды, или совместить рекреационные и зеленые зоны. Число таких объектов уверенно растет.

Внимание к кровле как к фасаду отражается на архитектурных деталях, продуманной системе водоотведения, и это вносит дополнительный вклад в создание неповторимой среды. Таким образом, несмотря на логистические ограничения, открытая площадка под небом все чаще становится ожидаемым компонентом нового здания. Террасы на крышах естественно встраиваются в новый облик озелененного города, позволяя горожанам проводить время в стороне от уличной суеты, сохраняя связь с городом.

Частные террасы и пентхаусы – оазисы спокойствия в бурлящем мегаполисе – по определению должны располагать великолепными видами. Сад на крыше пентхауса обеспечивает непревзойденную плавность связи между внутренними и внешними помещениями, где жилое пространство открытой планировки распахивается навстречу просторной, светлой и роскошной террасе на крыше. Планирование таких пространств на открытом воздухе, оборудованных мягкой мебелью, со встроенными кухнями, системами отопления и с применением элементов водного и светового дизайна, требует глубоких знаний и опыта в проектировании, а также координации решений с проектировщиками инженерных систем и специализированными поставщиками.

Следует учитывать три важных фактора. Первый – это ветер: терраса должна быть в определенной степени укрыта от него. Например, при помощи шпалер, которые будут защищать растения от порывов ветра. Кадки для растений должны быть надежно закреплены. Второй фактор – это вес. Необходимо провести обследование конструкций здания, чтобы проверить, достаточно ли прочной является конструкция кровли, чтобы выдержать нагрузку от растений, почвы и т. д. Последний фактор – это вода: крайне важно обустроить систему полива.

Но ценность новых зеленых пространств в любой части города не исчерпывается исключительно их коммерческим эффектом – не менее значимо положительное влияние на окружающую среду.

Несмотря на усилия по снижению выбросов угарного газа, некоторые климатические изменения уже неизбежны, и адаптацию к ним следует рассматривать как абсолютный приоритет. Зеленые крыши являются одним из наиболее эффективных способов борьбы с возникновением эффекта «островов тепла» и, следовательно, в будущем займут важное место в списке мер, направленных на адаптацию городов к изменениям климата. «Острова тепла» возникают из-за разницы температур между городскими территориями и прилегающей сельской местностью. В городе значительно больше плотных, непроницаемых и темных поверхностей (тех же самых традиционных крыш), которые поглощают солнечное тепло. Накопленное тепло выделяется ночью, прогревая воздух в городе сильнее, чем на окружающих загородных территориях. В черте города может быть на 4 °C теплее, чем на прилегающих территориях. Зеленые крыши в отличие от традиционных, как правило, отражают больше солнечных лучей, притеняют и изолируют конструкции внизу, т. е. способствуют естественному охлаждению всего здания".

Автор – архитектор, в прошлом технический директор департамента проектирования и архитектуры Aecom Свернуть Прочитать полный текст

Экология и коммерция

15 лет назад в Брюсовом переулке – на Золотой миле Москвы – появился дом с деревьями на фасаде. Автором проекта выступила мастерская архитектора Алексея Бавыкина. Еще один элитный дом с деревьями на крыше – ЖК «Стольник» в Левшинском переулке. Появление подобных проектов застопорилось на время из-за проблем с эксплуатацией – не было продуманных технологий. Теперь они появились, такие, как лофты с индивидуальными палисадниками в «Рассвет Loft», Vander Park или «Лайм» на Алексеевской с дворами-террасами на различных уровнях. Вадим Греков, управляющий директор ГУП МНИИП «Моспроект-4», говорит о том, что подобная роскошь доступна уже и в проектах массового жилья, например в проекте на ул. Вавилова, 57, есть зеленые террасы. Заказчиком строительства социального жилья является КП УГС. По такому же принципу могут быть озеленены поверхности стилобатных частей любых зданий, уверен архитектор. Технологии позволяют делать посадки и на холодных крышах стилобатов, как и в случае с домом на ул. Вавилова, и на теплых – т. е. на крышах домов. Первое гораздо дешевле. Хотя для девелопера это все пока существенная статья расходов, оговаривается Греков. Но Мочалов считает, что «пятый фасад», несомненно, заслуживает вложения усилий и средств.

Два главных аргумента в пользу озеленения кровель – экология и коммерция – тесно взаимосвязаны. Озеленение крыш улучшает видовые характеристики района, а жилье с видом – самое дорогое в комплексах. Поэтому характеристиками вида не просто можно, а необходимо управлять, уверен Амир Идиатулин, основатель и гендиректор бюро IND Architects: «Особенно когда усиливается конкуренция и девелоперам необходимо выжимать из проектов максимум». «Первое, что мы делаем, начиная работу над проектом, – запускаем дрон, так можно получить полную картину местности с высоты верхних этажей, – рассказывает архитектор. – Со стороны наиболее удачных видов имеет смысл делать большие квартиры с панорамным остеклением. Можно разворачивать сами здания, комплексы зданий, проектировать благоустройство прилегающей территории – дороги и парки, т. е. планировать все в комплексе, учитывая виды из окон и отдавая им приоритет. Так можно еще на этапе проектирования предусмотреть большее количество интересных и пользующихся спросом квартир с более высокой ценой за 1 кв. м». Второй важный аспект работы над видами – сверить ожидания застройщика с градпланами и планами по развитию районов. «Таким образом можно представить, как будет выглядеть район через несколько лет, не появится ли напротив жилого дома офисный центр, закрывающий всю перспективу жителям видовых квартир», – добавляет Идиатулин.

Бактерии против снега

Работники сферы ЖКХ все еще скептически оценивают широкое распространение зеленых крыш – из-за московского климата. Наталья Кораблина, замруководителя департамента ЖКХ города Москвы, на конференции «Комфортный город. Новые вызовы» напомнила, что в столице снежный период длится шесть месяцев. Есть и другие сложности, связанные с эксплуатацией. «Но технологии совершенствуются. Например, биоинженерия настолько продвинулась вперед, что процессы жизнедеятельности флоры регулируют бактерии», – возражает Татьяна Гук, имея в виду, что это упрощает процессы эксплуатации. Она также сослалась на немецких специалистов, которые утверждают: размещение зеленых садов продлевает срок службы самой крыши до 15–20 лет, обычные кровли ремонтируют и меняют гораздо чаще. Если бы в России озеленение крыш через введение стандартов стало таким же распространенным, как в Торонто, Портленде, Гамбурге, если бы оно стало модным трендом, Москва могла бы существенно улучшить свои экологические показатели, уверена Гук.

Сомнение высказывают и строители. «Кровельный пирог» на поверхности здания даже в виде газона – это существенная нагрузка на конструктив (по оценке Мочалова, 150 кг на 1 кв. м, а если речь о деревьях на крыше – то от 1,5 т на 1 кв. м). Лучше, если расчеты сделаны еще на этапе проекта, не всякое старое строение можно озеленить, подчеркивают специалисты.