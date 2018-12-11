Недвижимость / Коммерческая недвижимость
Статья опубликована в № 4715 от 12.12.2018 под заголовком: WeWork сядет на площади

Крупнейший коворкинг WeWork откроется в «Белой площади»

Это будет один из самых масштабных гибких офисов в Москве
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Сеть коворкингов WeWork арендовала почти 5900 кв. м в бизнес-центре «Белая площадь» рядом со ст. м. «Белорусская», рассказали «Ведомостям» три консультанта, работавших с обеими сторонами сделки. Гендиректор WeWork по Центральной и Восточной Европе Михаил Коноплев и представитель брокера сделки Colliers International информацию подтвердили. Договор аренды заключен сроком на семь лет с возможностью пролонгации, открытие состоится в середине 2019 г., уточнил представитель владельца «Белой площади» O1 Properties.

WeWork создана американцами Адамом Нойманом и Мигелем Маккелви в 2010 г. Это одна из крупнейших сетей коворкингов в мире: у нее 335 офисов в 83 городах в 24 странах. По этому показателю она уступает лишь компании Regus, у которой около 3000 офисов по всему миру.

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