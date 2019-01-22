Недвижимость / Жилая недвижимость
Статья опубликована в № 4738 от 23.01.2019 под заголовком: Рекорд взят в ипотеку

Продажи новостроек в Москве увеличились в 1,5 раза

Но возможности для роста уже исчерпаны
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В 2018 г. в Москве зарегистрировано рекордное количество ипотечных договоров – 90 641, сообщило управление Росреестра по Москве. Это на 66% больше, чем в 2017 г.: тогда были заключены 54 402 ипотечные сделки. Существенный рост наблюдается и на рынке новостроек: 79 648 договоров долевого участия, что почти в 1,5 раза (+47%) больше, чем годом ранее (54 207).

«В нашем проекте количество реализованных квартир увеличилось на 70% по сравнению с 2017 г.», – говорит управляющий партнер «Векторстройфинанса» Андрей Колочинский. В проектах группы компаний «Гранель» продажи выросли вдвое, приводит данные директор по продажам этой компании Рустам Арсланов. О рекордных продажах недавно сообщала и компания «Дон-строй», в прошлом году ее выручка достигла 68 млрд руб., и это абсолютный максимум для компании – рост на 49% по сравнению с 2017 г., а жилых площадей продано на 73% больше, чем в 2017 г. Максимальных показателей достигла и группа ПИК, сказано в ее сообщении: ее продажи выросли на 17% по сравнению с прошлым годом и достигли 221,1 млрд руб.

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