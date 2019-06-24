Девелопер «Эталон» сам застроит свыше 100 га территории ЗиЛа
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Группа «Эталон» стала единственным владельцем и оператором одного из крупнейших проектов редевелопмента в Москве, «ЗиЛ-юг», – комплексного освоения территории Завода имени Лихачева (ЗиЛ). Ее дочерняя структура, «Лидер-инвест», приобрела у группы ЛСР Андрея Молчанова 50% компании «Развитие», владеющей правом на реализацию проекта, сообщили стороны.
«Развитие» создано специально для застройки территории завода ЗиЛ группой ЛСР и АФК «Система» (зимой корпорация продала контроль в «Лидер-инвесте» «Эталону» в обмен на 25% последнего). В декабре 2015 г. «Развитие» купило на торгах 100% долей в фирме «ЗиЛ-юг» за 34,2 млрд руб. Последней принадлежат права на 109,9 га на ул. Автозаводской, где можно построить более 1,5 млн кв. м недвижимости, из которых 1,1 млн кв. м – жилье, 330 000 кв. м – коммерческая недвижимость и 113 000 кв. м – социальные объекты. Инвестиции в проект «Развитие» оценивало в 130 млрд руб., а выручку – в 220 млрд руб. Это было обоюдное решение, замечает человек, близкий к одной из сторон сделки: самостоятельно легче принимать решения в отношении развития такого большого проекта.
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