Недвижимость / Стройки и инфраструктура
Статья опубликована в № 4880 от 20.08.2019 под заголовком: Победа реновации

Москва получит крупный участок под реновацию на востоке столицы

За это партнер Capital Group сможет построить 1,3 млн кв. м жилья

Компания «Виктория» передаст права на земельный участок и свои здания в собственность Москвы, сказано в протоколе градостроительно-земельной комиссии (ГЗК), с которым ознакомились «Ведомости». Речь идет о 20 га на ул. Амурской, вл. 1, на которых планируется построить 586 200 кв. м недвижимости. Эта территория может быть включена в программу реновации, сказано в документе.

Запросы «Ведомостей» в приемную гендиректора «Виктории» Галины Гапоновой и стройкомплекс Москвы остались без ответов. Представитель Москомстройинвеста (отвечает за решения ГЗК) говорит, что протокол по этой площадке еще не подписан. Переговоры о передаче имущества «Виктории» Москве идут, но пока не завершены, уверяет человек, близкий к этой компании.

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