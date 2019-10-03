Дом.РФ смягчил требования к застройщикам при проектном кредитовании

Статья опубликована в № 4913 от 04.10.2019 под заголовком: Банкам приходится спускаться на землю

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Застройщики с хорошими документами на право строительства смогут выбирать себе банки Андрей Махонин / Ведомости

Банк Дом.РФ снял одно из ключевых требований к заемщику при проектном кредитовании – требование о наличии собственных средств в размере 15% стоимости проекта, рассказали «Ведомостям» несколько участников рынка. По их словам, для получения кредита в этом банке теперь достаточно земельного участка с разрешением на строительство. Ставки у банков сопоставимы, так что это существенное смягчение условий кредитования, крупные банки пока не перешли на такую модель, рассказывает менеджер одного из них.

Близкий к банку Дом.РФ человек также подтверждает, что требование о 15% снято. «Стандарты банка Дом.РФ не предусматривают обязательных требований к доле собственных средств, инвестированных застройщиком в проект», – сообщил «Ведомостям» представитель банка. По его словам, ключевой фактор при принятии кредитного решения – запас финансовой прочности проекта и коэффициент покрытия долга денежными потоками.