Пригороды Москвы и Санкт-Петербурга теряют покупателей, спрос в черте города растет

За 2019 г. в Москве введено 4,96 млн кв. м жилья. В Московской области – около 8,6 млн кв. м (из них 4 млн – ИЖС). В Петербурге меньше: 5,38 млн. В Ленинградской области – 2,44 млн (896 000 кв. м – ИЖС).