В петербургском регионе граждане покупают около 5000 объектов на загородном рынке

Екатерина Лубяная, кредитный специалист компании «Факт», отмечает, что заявленные параметры программы весьма привлекательны: кредит до 5 млн руб., первый взнос – 10%, срок погашения – 25 лет. Однако есть и минусы: долгий срок согласования (до двух месяцев), ограничения в отношении застройщиков и локаций, ежегодный лимит общей суммы предоставления субсидий. «Кроме того, для строительных компаний программа не так удобна, – комментирует Лубяная. – Заемщик имеет право строить дом до двух лет, а банк перечисляет суммы траншами. Первая половина будет выплачиваться по этапам возведения дома, оставшиеся 50% подрядчику перечислят только после регистрации».