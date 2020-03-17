MR Group застроит территорию промзоны на юге Москвы
Девелопер может возвести там жилой квартал на 600 000 кв. м
ООО «Бизнес-актив» стало победителем аукциона по продаже 100% акций Московского завода радиотехнической аппаратуры (МЗРТА), следует из информации на сайте компании «РТ-капитал», которая продает непрофильные активы госкорпорации «Ростех». МЗРТА, как следует из информации в лотовой документации, владеет правами на участок в 22 га и 155 строениями на 46 310 кв. м на ул. Борисовские Пруды.
Бенефициар «Бизнес-актива», по данным СПАРК, – Роман Тимохин, крупнейший акционер девелоперской компании MR Group. Два консультанта, работавших с MR Group, знают, что площадку будет застраивать именно этот девелопер. Его представитель от комментариев отказался.
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