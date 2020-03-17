MR Group застроит территорию промзоны на юге Москвы

ООО «Бизнес-актив» стало победителем аукциона по продаже 100% акций Московского завода радиотехнической аппаратуры (МЗРТА), следует из информации на сайте компании «РТ-капитал», которая продает непрофильные активы госкорпорации «Ростех». МЗРТА, как следует из информации в лотовой документации, владеет правами на участок в 22 га и 155 строениями на 46 310 кв. м на ул. Борисовские Пруды.