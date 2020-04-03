Малый и средний бизнес получит право на отсрочку арендных платежей
Предприятия малого и среднего бизнеса получат отсрочку по оплате аренды коммерческих помещений. Это заявил во время телеконференции (ее вел телеканал «Россия 24») премьер-министр Михаил Мишустин. Ранее такая мера предлагалась только для недвижимости в государственной собственности.
Владелец коммерческого объекта должен будет после обращения арендатора заключить с ним в течение 30 дней дополнительное соглашение о переносе оплаты с 1 апреля по 1 октября 2020 г. на следующий год. Такая норма прописана в проекте постановления правительства России, которое разработало Минэкономразвития. «Ведомости» ознакомились с документом и направили запросы в аппарат Мишустина и в Минэкономразвития. Подлинность проекта подтвердил федеральный чиновник. Об инициативе знают два владельца коммерческой недвижимости.
Господдержку у правительства ранее просили и представители других отраслей. В частности, отсрочку по аренде просили организации в сфере физкультуры и спорта. Ситуация в ресторанном и гостиничном бизнесе становится критической: в марте обороты в ресторанном бизнесе упали от 30 до 90%, писала Мишустину Федерация рестораторов и отельеров. Она просила освободить предприятия отрасли от всех налогов, а также отсрочку по уплате аренды.
Опрошенные «Ведомостями» владельцы торговой недвижимости считают предложение правительства несправедливым по отношению к ним.
Отсрочка по уплате налога на имущество, которой могут воспользоваться владельцы недвижимости, не компенсирует в полной мере всех расходов, говорит президент Российского союза торговых центров Булат Шакиров. Выручка торгового центра площадью 20 000–30 000 кв. м – в среднем 60 млн руб. в месяц, из-за закрытия большей части точек сейчас он получает лишь 10 млн руб., рассказал владелец нескольких крупных объектов коммерческой недвижимости в Москве. За полгода он недополучит, по его оценке, 300 млн руб., а годовой налог на недвижимость на такой объект – всего 36 млн руб.
Предложенные меры фактически дают арендаторам зеленый свет на неуплату аренды, а собственники помещений не освобождаются от уплаты долгов, процентов, коммунальных платежей и проч., обращает внимание гендиректор компании «Региондевелопмент» Ольга Вальчук. Она опасается, что появятся недобросовестные арендаторы, которые будут использовать ситуацию и требовать полной отсрочки аренды. «И у меня есть четкое убеждение, что потом мы не сможем получить возмещение этих платежей просто потому, что у арендаторов не будет возможности получать прибыль», – говорит она.
Отсрочки даются арендаторам в 2020 г., а выживут ли эти компании в 2021 г. и смогут ли оплатить аренду – большой вопрос, соглашается директор департамента торговой недвижимости Accent Capital Олеся Никитенко. По ее словам, велика вероятность, что ритейлеры снова попросят скидки и новые рассрочки в 2021 г. И тогда владельцы коммерческих объектов не смогут исполнять обязательства по кредитам и налогам.
По словам Шакирова, больше всего владельцев торговой недвижимости беспокоит, смогут ли они продолжать обслуживать кредиты. Пока мер господдержки в этом не предлагалось. Общий долг только торговых центров, по данным Шакирова, – 2 трлн руб. Если проблему не решить, многим объектам грозит дефолт, а без работы останутся 3 млн человек.
Закредитованные объекты уже не жильцы, говорит владелец компании «Экоофис» Андрей Ковалев. Он считает, что большая их часть достанется кредиторам, а затем они будут проданы. Во многих странах, например США, государство взяло на себя все расходы арендаторов и владельцев коммерческой недвижимости, что позволит им без особых последствий пережить кризис, напоминает он, а в России эти расходы перекладывают на плечи бизнеса. Скидка 50% на уплату налога на имущество позволила бы небольшому торговому центру дать аналогичный дисконт всем арендаторам на месяц простоя, но в документе речь идет не о скидках, а всего лишь об отсрочке, отметила Никитенко.