Малый и средний бизнес получит право на отсрочку арендных платежей

Закредитованные объекты уже не жильцы, говорит владелец компании «Экоофис» Андрей Ковалев. Он считает, что большая их часть достанется кредиторам, а затем они будут проданы. Во многих странах, например США, государство взяло на себя все расходы арендаторов и владельцев коммерческой недвижимости, что позволит им без особых последствий пережить кризис, напоминает он, а в России эти расходы перекладывают на плечи бизнеса. Скидка 50% на уплату налога на имущество позволила бы небольшому торговому центру дать аналогичный дисконт всем арендаторам на месяц простоя, но в документе речь идет не о скидках, а всего лишь об отсрочке, отметила Никитенко.