На рынке жилья Санкт-Петербурга сокращаются спрос и предложение

Область последние годы городу проигрывала. В 2015 г., на пике, доля сделок в областных новостройках доходила до 35% от общего объема продаж в регионе, в 2019-м она снизилась до 24%. Начало этого года не стало исключением: за январь ‒ февраль областные девелоперы подписали 2639 договоров. Для сравнения: в 2018-м за тот же период ‒ 4873 ДДУ, в 2019-м ‒ 5719. Однако в марте включился неожиданный фактор – кредиты по программе сельской ипотеки от Россельхозбанка под 2,7%. В том числе и на квартиры в строящихся домах. Часть новостроек Ленобласти, кроме популярных кварталов Кудрино и Мурино, по формальным признакам попала в эту программу, результат ‒ более 2500 заявок за первый месяц. Город Мурино и поселок Бугры разделяет улица (Воронцовский бульвар). И по одну сторону бульвара квартиру в новостройке можно купить с ежемесячным платежом по ипотеке в 25 000 руб., за такую же, но через дорогу, придется платить по 13 000 руб. в месяц.