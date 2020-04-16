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Девелоперы довольны итогами совещания у Путина

Предложенные Путиным меры поддержки застройщиков помогут им пережить кризис
Антон Филатов
Евгений Разумный / Ведомости

Предложенные президентом России Владимиром Путиным меры для поддержки строительной отрасли позволят строителям жилья справиться с кризисом, утверждают опрошенные «Ведомостями» девелоперы.

16 апреля Путин провел совещание с представителя строительного бизнеса. Президент предложил запустить программу льготной ипотеки. До 1 ноября 2020 г. граждане смогут взять ипотеку по ставке 6,5% на квартиры стоимостью до 8 млн руб. в Москве и Санкт-Петербурге и до 3 млн руб. в регионах. На субсидирование ставок банкам будет направлено около 6 млрд руб. Кроме того, на кредитование строительной отрасли будет выделено 12 млрд руб., еще 50 млрд руб. получит госкомпания Дом.РФ на выкуп квартир у застройщиков. На эти средства она может приобрести 700 000 кв м жилья,  тогда как девелоперы получат возможность достроить 6,5 млн кв м, сообщает «РИА Недвижимость» со ссылкой на представителя Минстроя.

При названной президентом ставке ипотеки в 6,5%, в течение 2020 г. будет выдано 250 000 – 300 000 ипотечных кредитов, что создаст дополнительный спрос на жилье общей площадью около 15 млн кв. м, подсчитал руководитель аналитического центра Дом.РФ Михаил Гольдберг. В отрасль же, по его словам, будет привлечено около 1 трлн руб. от банков и граждан. Гольдберг также отмечает, что более трети этих средств вернется в бюджет в виде налогов.

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Средства, которые пойдут на выкуп квартир у застройщиков, будут, по его словам, возмещены за счет продажи их на открытом рынке, в том числе и в рамках льготных программ.

Предложенные меры поддержки отрасли являются своевременными и могут серьезно поддержать строительную отрасль, говорят управляющий директор группы «Самолет» Дмитрий Волков и гендиректор МИЦ Даромир Обуханич. Весомым предложенный Путиным пакет мер называет и президент ГК «Основа» Александр Ручьёв. Хороший сигнал рынку, по его словам, связан с заявлением о необходимости продолжения работы строек. «Скорейший перезапуск временно приостановленных площадок повлечёт за собой возобновление работы огромного количества смежных предприятий по выпуску строительных материалов, металлургов, транспортников и множества компании из других областей», – говорит Ручьев.

Субсидирование ипотеки самая эффективная мера поддержки спроса, добавляет президент ГК ФСК Владимир Воронин. По его оценке, снижение ставки на 0,5% увеличивает спрос на 5%. С ним согласен и директор департамента продаж ГК «Гранель» Рустам Арсланов. Сейчас спрос падает и кроме как снижением ставки поддержать его практически невозможно. Он напоминает, что 70% жилья сейчас приобретается с использованием  ипотеки. «Если исходить из того, что в начале апреля некоторые банки начали повышать ставки, ситуация со спросом грозила оказаться хуже, чем во время кризиса 2008 г., – говорит представитель ГК ПИК. – Но предложенные меры по ипотеке, очевидно, могут оказать очень серьезную поддержку отрасли».

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Арсланов также согласен, что для отрасли важно не продлять простой на стройплощадках: Это позволит девелоперам избежать отсрочки сроков ввода объектов, выполнить взятые на себя обязательства и снизить социальную напряженность.  Запрет на строительные работы в Москве и Московской области был введен на прошлой неделе: он действует с 13 по 19 апреля. Представители столичной мэрии и администрации Подмосковья не ответили на запросы, будет ли он продлен или отменен.

О поддержке льготных ставок уже заявил ВТБ. «Мы готовы приступить к разработке ее условий совместно с правительством, профильными министерствами и банковским сообществом уже сегодня», – говорит заместитель президента-председателя правления банка Анатолий Печатников. Сейчас кредиты на покупку жилья комфорт-класса занимают значительную долю в ипотечном портфеле ВТБ. В этой связи Печаников считает, что новая программа поддержит как строительную отрасль в текущих условиях, так и даст возможность всему ипотечному рынку сохранить высокие темпы роста, показанные в первом квартале.

В частности, ВТБ, по его словам, за январь-март увеличил выдачу ипотечных кредитов на треть, при этом март стал рекордным месяцем по объему проведенных сделок – 84 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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