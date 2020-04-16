Девелоперы довольны итогами совещания у Путина

16 апреля Путин провел совещание с представителя строительного бизнеса. Президент предложил запустить программу льготной ипотеки. До 1 ноября 2020 г. граждане смогут взять ипотеку по ставке 6,5% на квартиры стоимостью до 8 млн руб. в Москве и Санкт-Петербурге и до 3 млн руб. в регионах. На субсидирование ставок банкам будет направлено около 6 млрд руб. Кроме того, на кредитование строительной отрасли будет выделено 12 млрд руб., еще 50 млрд руб. получит госкомпания Дом.РФ на выкуп квартир у застройщиков. На эти средства она может приобрести 700 000 кв м жилья, тогда как девелоперы получат возможность достроить 6,5 млн кв м, сообщает «РИА Недвижимость» со ссылкой на представителя Минстроя.