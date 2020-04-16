Предложения Путина по поддержке строительной отрасли. Главное

Запустить программу льготной ипотеки. Ставка для граждан должна составлять 6,5%, все остальное будет субсидироваться государством. Такую ипотеку можно будет оформить до 1 ноября при покупке нового жилья комфорт-класса по цене до 3 млн руб. в регионах и до 8 млн руб. в Москве и Санкт-Петербурге. Льготная ставка будет действовать весь срок кредита. По предварительным оценкам, в 2020 г. государство направит на субсидирование льготной ипотеки 6 млрд руб.