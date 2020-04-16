Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Недвижимость

Предложения Путина по поддержке строительной отрасли. Главное

Президент поручил запустить льготную программу ипотеки под 6,5%
Дарья Коржова
Евгений Разумный / Ведомости

Президент Владимир Путин провел совещание с представителями строительной отрасли, по итогам которого дал ряд поручений. Новые меры направлены на поддержку населения и застройщиков в период пандемии коронавируса. В совещании участвовали вице-премьер Марат Хуснуллин, министр строительства Владимир Якушев, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, гендиректор «Мостотреста» Владимир Власов, президент ГК ПИК Сергей Гордеев и другие.

По итогам совещания Путин поручил:

  • Запустить программу льготной ипотеки. Ставка для граждан должна составлять 6,5%, все остальное будет субсидироваться государством. Такую ипотеку можно будет оформить до 1 ноября при покупке нового жилья комфорт-класса по цене до 3 млн руб. в регионах и до 8 млн руб. в Москве и Санкт-Петербурге. Льготная ставка будет действовать весь срок кредита. По предварительным оценкам, в 2020 г. государство направит на субсидирование льготной ипотеки 6 млрд руб.

Девелоперы и металлурги просят власти разморозить стройки

Иначе многие могут обанкротиться

  • Обеспечить доступность кредитов для компаний строительной отрасли. Но такую помощь смогут получить только фирмы, которые сохранят занятость и возьмут на себя обязательства достроить все объекты. Подробные критерии должно определить правительство. На программу кредитования строительной отрасли выделено 12 млрд руб.

  • Докапитализировать Фонд защиты прав дольщиков на 30 млрд руб. Эти средства пойдут на «решение проблем, накопленных в прошлые годы», ‒ достройку незавершенных домов.

  • Предоставить госкорпорации Дом.РФ государственную гарантию на 50 млрд руб. для выкупа новых квартир у застройщиков. В дальнейшем эти квартиры граждане смогут в том числе приобрести по льготной ипотечной программе.

Ранее по теме: Застройщики перевели продажи в онлайн, но сделки пока единичны

  • Перераспределить часть расходов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» и программ по расселению аварийного жилья. Темпы расселения такого жилья, а также строительства и ремонта дорог должны быть увеличены.

  • Продолжить реализацию крупных инфраструктурных объектов. Например, расширение пропускной способности БАМа и Транссиба, строительство автодорог на юге России, включая подходы к Крымскому мосту и Черноморскому побережью, модернизацию аэродромных комплексов в Челябинске, Перми, Хабаровске, Норильске, строительство современных портовых мощностей в Мурманске, на Балтике, Черном море и на Дальнем Востоке.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных