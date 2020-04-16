Предложения Путина по поддержке строительной отрасли. Главное

Предложения Путина по поддержке строительной отрасли. ГлавноеПрезидент поручил запустить льготную программу ипотеки под 6,5%
Президент Владимир Путин провел совещание с представителями строительной отрасли, по итогам которого дал ряд поручений. Новые меры направлены на поддержку населения и застройщиков в период пандемии коронавируса. В совещании участвовали вице-премьер Марат Хуснуллин, министр строительства Владимир Якушев, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, гендиректор «Мостотреста» Владимир Власов, президент ГК ПИК Сергей Гордеев и другие.
По итогам совещания Путин поручил:
Запустить программу льготной ипотеки. Ставка для граждан должна составлять 6,5%, все остальное будет субсидироваться государством. Такую ипотеку можно будет оформить до 1 ноября при покупке нового жилья комфорт-класса по цене до 3 млн руб. в регионах и до 8 млн руб. в Москве и Санкт-Петербурге. Льготная ставка будет действовать весь срок кредита. По предварительным оценкам, в 2020 г. государство направит на субсидирование льготной ипотеки 6 млрд руб.
Обеспечить доступность кредитов для компаний строительной отрасли. Но такую помощь смогут получить только фирмы, которые сохранят занятость и возьмут на себя обязательства достроить все объекты. Подробные критерии должно определить правительство. На программу кредитования строительной отрасли выделено 12 млрд руб.
Докапитализировать Фонд защиты прав дольщиков на 30 млрд руб. Эти средства пойдут на «решение проблем, накопленных в прошлые годы», ‒ достройку незавершенных домов.
Предоставить госкорпорации Дом.РФ государственную гарантию на 50 млрд руб. для выкупа новых квартир у застройщиков. В дальнейшем эти квартиры граждане смогут в том числе приобрести по льготной ипотечной программе.
Перераспределить часть расходов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» и программ по расселению аварийного жилья. Темпы расселения такого жилья, а также строительства и ремонта дорог должны быть увеличены.
Продолжить реализацию крупных инфраструктурных объектов. Например, расширение пропускной способности БАМа и Транссиба, строительство автодорог на юге России, включая подходы к Крымскому мосту и Черноморскому побережью, модернизацию аэродромных комплексов в Челябинске, Перми, Хабаровске, Норильске, строительство современных портовых мощностей в Мурманске, на Балтике, Черном море и на Дальнем Востоке.