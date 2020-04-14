Застройщики перевели продажи в онлайн, но сделки пока единичны

Полностью перевести сделки в онлайн пока застройщики не могут. Например, при покупке квартиры с помощью ипотечного кредита необходимо личное присутствие заемщика в банке (для подписания кредитного договора). Еще одна сложность заключается в том, что подача документов в настоящее время возможна только через МФЦ, указывает Борисенко: однако МФЦ работают лишь на частичный прием документов, но не на выдачу. Из-за этого фактически отсутствует техническая возможность заключать договоры долевого участия и договоры купли-продажи. А без регистрации нет оплаты. Это и без того увеличивает финансовую нагрузку на деятельность застройщиков, так как они вынуждены расходовать собственные средства, говорит Борисенко.