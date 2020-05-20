Обмануть режим

Дмитрий Таганов, руководитель Аналитического центра «Инком-недвижимости», считает нынешний всплеск сезонным оживлением, и не более того. В ситуации кризиса – на который сейчас наложилась пандемия – люди всегда с осторожностью делают дорогостоящие покупки, а загородный дом продать в случае необходимости будет сложно, скорее даже невозможно, объясняет эксперт. Это же относится и к покупке участка без подряда: ввязаться в длительное строительство даже недорогого дома сейчас проблематично. Таганов без особого оптимизма оценивает даже перспективы аренды домов – и дорогих, и относительно доступных. «В последние годы люди стали куда реже обращаться с запросами на аренду домов в праздники, – говорит он. – Просто потому что никакой развлекательной инфраструктуры в этом случае арендатору не предлагается, за исключением разве что леса. А люди уже стали более требовательными и разборчивыми. Так что в ближайшее время в случае смягчения режима самоизоляции куда более востребованными станут подмосковные пансионаты и дома отдыха».