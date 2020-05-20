Группа «Платформа» построит городские склады в Москве

В апреле газета «Коммерсантъ» сообщала, что ММВЗ и «Корнет» у входящего в группу ВТБ БМ-банка выкупила фирма «МС девелопмент». Сумма сделки – более 3,2 млрд руб. Издание предполагало, что владельцы «МС девелопмента» могут быть связаны с экс-супругой исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина Мариной или с Riverstretch Trading & Investments, акционером O1 Properties. Представитель ВТБ перенаправил запрос «Ведомостей» в «МС девелопмент». Связаться с ней не удалось: телефоны у компании отсутствуют. «МС девелопмент» действовал в интересах «Платформы», говорят собеседники «Ведомостей».