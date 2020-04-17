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«Утконос» арендовал крупный склад в новой Москве

Это одна из крупнейших сделок года
Антон Филатов
Андрей Гордеев / Ведомости

Онлайн-ритейлер «Утконос» арендовал 8700 кв. м в индустриальном парке Kaleva Park в новой Москве. Об этом рассказал «Ведомостям» представитель компании Knight Frank, которая выступала консультантом сделки, и подтвердили коммерческий директор ООО «Мосрентген» (управляет технопарком) Сергей Константинов и представитель «Утконоса».

Kaleva Park находится рядом с поселком Мосрентген между Киевским и Калужским шоссе в новой Москве. Общая площадь комплекса – 78 000 кв. м. Среди других арендаторов объекта – компании Lindstrom, Linde Material Handling, Biesse Group, Entel и т. д.

«Утконос» – крупнейший в России онлайн-продавец продуктов. Его основной собственник – владелец «Северстали» Алексей Мордашов. В 2017 г. «Утконос онлайн» договорилась с компанией «Ориентир» (бывшая «Логопарк девелопмент») о строительстве офисно-складского комплекса на 70 000 кв. м в Солнечногорском районе Подмосковья. Он позволит совершать до 25 000 заказов в день, говорил тогда представитель онлайн-ритейлера.

Новый склад в Kaleva Park увеличит количество доставок на 3000 единиц в день, говорит представитель «Утконоса». Повышенный спрос на заказ продуктов питания и товаров первой необходимости стимулирует ритейлеров активно искать дополнительные складские помещения, объясняет директор департамента индустриальной и складской недвижимости Knight Frank Константин Фомиченко.

Интернет-заказов стало больше, растет и спрос на склады вблизи Москвы со стороны ритейлеров и других игроков рынка, отмечает директор департамента складской и индустриальной недвижимости ILM Russia Александр Перфильев. Он напоминает, что компания LOP Urban Logistics уже заявила о плане инвестировать 140 млн евро в создание «складов последней мили» – т. е. работающих непосредственно на доставку до конечного покупателя.

Условия аренды в Kaleva Park стороны не разглашают. Руководитель отдела исследований JLL Владислав Фадеев говорит, что ставка аренды там может составлять около 7000 руб. за 1 кв. м в год, включая налоги и расходы. Оценка старшего директора отдела складской и индустриальной недвижимости CBRE Антона Алябьева – 7200–7500 руб. за 1 кв. м. Таким образом, «Утконос» будет платить за новый склад 61–65 млн руб. в год.

60% сделок со складами в I квартале 2020 г. было заключено с онлайн-ритейлерами, говорит Фадеев. По его данным, аренда склада «Утконосом» – седьмая по размеру сделка в этом году. Сейчас рекорд, по данным Knight Frank, принадлежит Ozon, который арендовал 28 700 кв. м в складском комплексе «ПНК Софийская КАД» в Санкт-Петербурге. Среди других сделок: Wildberries сняла 28 200 кв. м в комплексе «Raven Крекшино», а компания «Сладкая жизнь» – 17 900 кв. м в логопарке «Raven Климовск» (оба в Московском регионе).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных