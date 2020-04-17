«Утконос» арендовал крупный склад в новой Москве

«Утконос» арендовал крупный склад в новой МосквеЭто одна из крупнейших сделок года
Онлайн-ритейлер «Утконос» арендовал 8700 кв. м в индустриальном парке Kaleva Park в новой Москве. Об этом рассказал «Ведомостям» представитель компании Knight Frank, которая выступала консультантом сделки, и подтвердили коммерческий директор ООО «Мосрентген» (управляет технопарком) Сергей Константинов и представитель «Утконоса».
Kaleva Park находится рядом с поселком Мосрентген между Киевским и Калужским шоссе в новой Москве. Общая площадь комплекса – 78 000 кв. м. Среди других арендаторов объекта – компании Lindstrom, Linde Material Handling, Biesse Group, Entel и т. д.
«Утконос» – крупнейший в России онлайн-продавец продуктов. Его основной собственник – владелец «Северстали» Алексей Мордашов. В 2017 г. «Утконос онлайн» договорилась с компанией «Ориентир» (бывшая «Логопарк девелопмент») о строительстве офисно-складского комплекса на 70 000 кв. м в Солнечногорском районе Подмосковья. Он позволит совершать до 25 000 заказов в день, говорил тогда представитель онлайн-ритейлера.
Новый склад в Kaleva Park увеличит количество доставок на 3000 единиц в день, говорит представитель «Утконоса». Повышенный спрос на заказ продуктов питания и товаров первой необходимости стимулирует ритейлеров активно искать дополнительные складские помещения, объясняет директор департамента индустриальной и складской недвижимости Knight Frank Константин Фомиченко.
Интернет-заказов стало больше, растет и спрос на склады вблизи Москвы со стороны ритейлеров и других игроков рынка, отмечает директор департамента складской и индустриальной недвижимости ILM Russia Александр Перфильев. Он напоминает, что компания LOP Urban Logistics уже заявила о плане инвестировать 140 млн евро в создание «складов последней мили» – т. е. работающих непосредственно на доставку до конечного покупателя.
Условия аренды в Kaleva Park стороны не разглашают. Руководитель отдела исследований JLL Владислав Фадеев говорит, что ставка аренды там может составлять около 7000 руб. за 1 кв. м в год, включая налоги и расходы. Оценка старшего директора отдела складской и индустриальной недвижимости CBRE Антона Алябьева – 7200–7500 руб. за 1 кв. м. Таким образом, «Утконос» будет платить за новый склад 61–65 млн руб. в год.
60% сделок со складами в I квартале 2020 г. было заключено с онлайн-ритейлерами, говорит Фадеев. По его данным, аренда склада «Утконосом» – седьмая по размеру сделка в этом году. Сейчас рекорд, по данным Knight Frank, принадлежит Ozon, который арендовал 28 700 кв. м в складском комплексе «ПНК Софийская КАД» в Санкт-Петербурге. Среди других сделок: Wildberries сняла 28 200 кв. м в комплексе «Raven Крекшино», а компания «Сладкая жизнь» – 17 900 кв. м в логопарке «Raven Климовск» (оба в Московском регионе).