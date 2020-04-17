«Утконос» арендовал крупный склад в новой Москве

60% сделок со складами в I квартале 2020 г. было заключено с онлайн-ритейлерами, говорит Фадеев. По его данным, аренда склада «Утконосом» – седьмая по размеру сделка в этом году. Сейчас рекорд, по данным Knight Frank, принадлежит Ozon, который арендовал 28 700 кв. м в складском комплексе «ПНК Софийская КАД» в Санкт-Петербурге. Среди других сделок: Wildberries сняла 28 200 кв. м в комплексе «Raven Крекшино», а компания «Сладкая жизнь» – 17 900 кв. м в логопарке «Raven Климовск» (оба в Московском регионе).