Крупнейший в России склад на 1,5 млн кв. м могут построить в Домодедове

Концерн «Русич» приобрел около 450 га на Домодедовском шоссе под строительство крупного индустриального парка, рассказал «Ведомостям» представитель компании. О сделке знают два консультанта, работавших с ее сторонами. Последние уточняют, что продавцом земли выступили структуры, связанные с казахстанским «БТА банком». Его основной акционер Кенес Ракишев в апреле рассказывал, что он консолидировал 2200 га в Домодедове. Это бывшие земли компании ИПГ «Евразия», которую создал экс-владелец «БТА банка» Мухтар Аблязов. Он планировал построить там целый город «Евразия-сити» на 9 млн кв. м и вложить в проект около $15 млрд. Однако после национализации «БТА банка» все активы ИПГ «Евразия» перешли под контроль Ракишева. Он (через представителя) сделку с «Русичем» подтвердил.