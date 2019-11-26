Недвижимость

Крупнейший в России склад на 1,5 млн кв. м могут построить в Домодедове

Концерн «Русич» вложит в проект не менее 45 млрд рублей
Антон Филатов
Антон Филатов
Ярослав Чингаев для ведомостей

Концерн «Русич» приобрел около 450 га на Домодедовском шоссе под строительство крупного индустриального парка, рассказал «Ведомостям» представитель компании. О сделке знают два консультанта, работавших с ее сторонами. Последние уточняют, что продавцом земли выступили структуры, связанные с казахстанским «БТА банком». Его основной акционер Кенес Ракишев в апреле рассказывал, что он консолидировал 2200 га в Домодедове. Это бывшие земли компании ИПГ «Евразия», которую создал экс-владелец «БТА банка» Мухтар Аблязов. Он планировал построить там целый город «Евразия-сити» на 9 млн кв. м и вложить в проект около $15 млрд. Однако после национализации «БТА банка» все активы ИПГ «Евразия» перешли под контроль Ракишева. Он (через представителя) сделку с «Русичем» подтвердил.

На землях в Домодедове концерн планирует построить индустриальный парк на 1,5 млн кв. м, говорит основатель и председатель правления «Русича» Александр Ванчура. Концерн специализируется на строительстве жилья и коммерческой недвижимости. Его портфель (без учета проекта в Домодедове) превышает 2 млн кв. м: жилые комплексы «Новые Котельники» (более 500 000 кв. м), индустриальный парк «Холмогоры» (290 000 кв. м) и др. Финансовые показатели компания не раскрывает, как и инвестиции в строительство индустриального парка. Директор департамента складской и индустриальной недвижимости Knight Frank Константин Фомиченко считает, что с учетом покупки земельного участка затраты компании на этот проект составят 63,5–64 млрд руб. Оценка управляющего партнера NT Properties Владислава Рябова – 45 млрд руб.

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