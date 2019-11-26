Крупнейший в России склад на 1,5 млн кв. м могут построить в Домодедове
Концерн «Русич» приобрел около 450 га на Домодедовском шоссе под строительство крупного индустриального парка, рассказал «Ведомостям» представитель компании. О сделке знают два консультанта, работавших с ее сторонами. Последние уточняют, что продавцом земли выступили структуры, связанные с казахстанским «БТА банком». Его основной акционер Кенес Ракишев в апреле рассказывал, что он консолидировал 2200 га в Домодедове. Это бывшие земли компании ИПГ «Евразия», которую создал экс-владелец «БТА банка» Мухтар Аблязов. Он планировал построить там целый город «Евразия-сити» на 9 млн кв. м и вложить в проект около $15 млрд. Однако после национализации «БТА банка» все активы ИПГ «Евразия» перешли под контроль Ракишева. Он (через представителя) сделку с «Русичем» подтвердил.
На землях в Домодедове концерн планирует построить индустриальный парк на 1,5 млн кв. м, говорит основатель и председатель правления «Русича» Александр Ванчура. Концерн специализируется на строительстве жилья и коммерческой недвижимости. Его портфель (без учета проекта в Домодедове) превышает 2 млн кв. м: жилые комплексы «Новые Котельники» (более 500 000 кв. м), индустриальный парк «Холмогоры» (290 000 кв. м) и др. Финансовые показатели компания не раскрывает, как и инвестиции в строительство индустриального парка. Директор департамента складской и индустриальной недвижимости Knight Frank Константин Фомиченко считает, что с учетом покупки земельного участка затраты компании на этот проект составят 63,5–64 млрд руб. Оценка управляющего партнера NT Properties Владислава Рябова – 45 млрд руб.