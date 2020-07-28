Экс-президент «Гуты» Артем Кузнецов стал партнером MR Group

Экс-президент «Гуты» Артем Кузнецов стал партнером MR GroupОни вместе будут строить крупный жилой комплекс на севере Москвы
Бизнесмен Артем Кузнецов стал партнером MR Group по проекту жилого комплекса Symphony 34, который планируется построить на 2-й Хуторской улице недалеко от ст. м. «Дмитровская», рассказали «Ведомостям» два консультанта, работавших с ними. По данным «СПАРК-Интерфакса», Кузнецов c февраля 2020 г. владеет 25%-ной долей в ООО «В-девелопмент» (остальное – у акционера MR Group Романа Тимохина). Эта компания – бенефициар ряда фирм, которым принадлежат земельные участки на 2-й Хуторской улице. Директор по маркетингу MR Group Евгения Старкова подтвердила, что Кузнецов – партнер компании по Symphony 34. Сам бизнесмен на запрос «Ведомостей» не ответил.
MR Group – один из крупнейших девелоперов Москвы, в портфеле компании около 6 млн кв. м. Среди ее проектов – жилые комплексы «Павелецкая сити», «Метрополия», «Фили сити», «Фили град» и т. д. Владельцы MR Group – Тимохин и Виктор Лабуздко.