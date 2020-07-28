Экс-президент «Гуты» Артем Кузнецов стал партнером MR Group

Бизнесмен Артем Кузнецов стал партнером MR Group по проекту жилого комплекса Symphony 34, который планируется построить на 2-й Хуторской улице недалеко от ст. м. «Дмитровская», рассказали «Ведомостям» два консультанта, работавших с ними. По данным «СПАРК-Интерфакса», Кузнецов c февраля 2020 г. владеет 25%-ной долей в ООО «В-девелопмент» (остальное – у акционера MR Group Романа Тимохина). Эта компания – бенефициар ряда фирм, которым принадлежат земельные участки на 2-й Хуторской улице. Директор по маркетингу MR Group Евгения Старкова подтвердила, что Кузнецов – партнер компании по Symphony 34. Сам бизнесмен на запрос «Ведомостей» не ответил.