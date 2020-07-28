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Экс-президент «Гуты» Артем Кузнецов стал партнером MR Group

Они вместе будут строить крупный жилой комплекс на севере Москвы
Антон Филатов
Девелопер MR Group нашел себе еще одного партнера /Максим Стулов / Ведомости

Бизнесмен Артем Кузнецов стал партнером MR Group по проекту жилого комплекса Symphony 34, который планируется построить на 2-й Хуторской улице недалеко от ст. м. «Дмитровская», рассказали «Ведомостям» два консультанта, работавших с ними. По данным «СПАРК-Интерфакса», Кузнецов c февраля 2020 г. владеет 25%-ной долей в ООО «В-девелопмент» (остальное – у акционера MR Group Романа Тимохина). Эта компания – бенефициар ряда фирм, которым принадлежат земельные участки на 2-й Хуторской улице. Директор по маркетингу MR Group Евгения Старкова подтвердила, что Кузнецов – партнер компании по Symphony 34. Сам бизнесмен на запрос «Ведомостей» не ответил.

MR Group – один из крупнейших девелоперов Москвы, в портфеле компании около 6 млн кв. м. Среди ее проектов – жилые комплексы «Павелецкая сити», «Метрополия», «Фили сити», «Фили град» и т. д. Владельцы MR Group – Тимохин и Виктор Лабуздко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных