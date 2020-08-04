Tekta Group покупает жилой проект на юго-западе Москвы

Tekta Group покупает жилой проект на юго-западе МосквыРанее комплекс Cherry City планировала строить MR Group
Девелоперская компания Tekta Group покупает проект жилого комплекса Cherry City (72 400 кв. м), который планируется построить на Большой Черемушкинской улице. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавшие с разными сторонами сделки. Эту информацию подтвердили и два источника, близких к покупателю и продавцу. По их словам, о закрытии сделки может быть объявлено в ближайшие дни.
Застройщиком Cherry City в документах проекта указана компания ООО «СЗ "Знаменский"», которая, по данным ЕГРЮЛ, в равных долях принадлежит ООО «БЦ "Знаменский"» (основные владельцы – Владимир Смирнов и Екатерина Кузина) и ООО «Черемушки» Вадима Козерука. Fee-девелопером комплекса выступит MR Group, сообщала ранее сама компания. Это одна из крупнейших девелоперских компаний в Москве. Представитель Tekta Group от комментариев отказался, связаться со Смирновым, Кузиной и Козеруком не удалось. MR Group приостановила работу над Cherry City в связи со сменой собственника проекта, сообщила директор по маркетингу компании Евгения Старкова.
Tekta Group изначально специализировалась на строительстве жилья в Подмосковье, среди ее проектов – ЖК «Акварели» (I и II) в Балашихе, «Ньютон» и «Декарт» в Мытищах. Но в последние годы она покупает площадки в Москве. В частности, компания построила жилой комплекс «Маяковский» рядом со ст. м «Водный стадион» и возводит комплексы Now в Нагатинской пойме, Spires на Нежинской улице и Big Time на ул. Мневники. Газета «Коммерсантъ» также сообщала, что Tekta Group ведет переговоры о покупке «Автокомбината № 12», которому принадлежат 5,2 га на ул. Обручева.
Рыночную стоимость Cherry City партнер Colliers International Владимир Сергунин оценивает в 2–2,3 млрд руб. Еще 5–6 млрд руб., по его словам, надо будет вложить в строительство комплекса. Эти затраты окупятся, считает Сергунин: выручка от продажи квартир в проекте составит 11–13 млрд руб.