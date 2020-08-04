Tekta Group покупает жилой проект на юго-западе Москвы

Tekta Group изначально специализировалась на строительстве жилья в Подмосковье, среди ее проектов – ЖК «Акварели» (I и II) в Балашихе, «Ньютон» и «Декарт» в Мытищах. Но в последние годы она покупает площадки в Москве. В частности, компания построила жилой комплекс «Маяковский» рядом со ст. м «Водный стадион» и возводит комплексы Now в Нагатинской пойме, Spires на Нежинской улице и Big Time на ул. Мневники. Газета «Коммерсантъ» также сообщала, что Tekta Group ведет переговоры о покупке «Автокомбината № 12», которому принадлежат 5,2 га на ул. Обручева.