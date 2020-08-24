Книгоиздатель «Эксмо-АСТ» обзаведется своим складским комплексом

«Ямато» принадлежит недостроенный оптово-распределительный центр «Радумля», расположенный в Солнечногорском районе Подмосковья. Девелопером этого проекта выступала компания ТГК (ее топ-менеджеры строили складской комплекс «Трилоджи парк Томилино»), а соинвестором – «Промсвязькапитал» братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых. В 2012–2013 гг. партнеры объявляли о планах построить здесь в общей сложности 750 000 кв. м складов (первая очередь – 160 000 кв. м), на тот момент это был крупнейший проект логистического парка в Московском регионе.