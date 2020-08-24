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Книгоиздатель «Эксмо-АСТ» обзаведется своим складским комплексом

Пандемия показала, что чужие склады в кризис ненадежны
Антон Филатов
Приобретение «Радумли» – личная инвестиция Олега Новикова (на фото) /Андрей Махонин / Ведомости

Мажоритарный акционер издательского холдинга «Эксмо-АСТ» и сети «Читай город – Буквоед» Олег Новиков стал победителем торгов по продаже имущества компании «Ямато», следует из протокола, опубликованного на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

«Ямато» принадлежит недостроенный оптово-распределительный центр «Радумля», расположенный в Солнечногорском районе Подмосковья. Девелопером этого проекта выступала компания ТГК (ее топ-менеджеры строили складской комплекс «Трилоджи парк Томилино»), а соинвестором – «Промсвязькапитал» братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых. В 2012–2013 гг. партнеры объявляли о планах построить здесь в общей сложности 750 000 кв. м складов (первая очередь – 160 000 кв. м), на тот момент это был крупнейший проект логистического парка в Московском регионе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных