Президент «Эксмо-АСТ» выкупил основную долю сети «Читай-город – Буквоед»

Гредасову до сделки принадлежали 31,64% в ООО «Новый книжный центр» и ООО «Читай-город», Иванцов владел 24,38%, Новиков – 31,64%. С 27 марта Новиков владеет 87,65% в каждой из компаний, следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Президент «Эксмо-АСТ» рассказал «Коммерсанту», что сделка была согласована до начала пандемии коронавируса и он не просил снизить стоимость покупки из-за текущего кризиса. Сумму сделки он не раскрыл. По словам Новикова, Иванцов останется гендиректором сети. Сам Иванцов рассказал, что в будущем общее количество книжных магазинов планируется увеличить до 1000.