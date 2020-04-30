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Президент «Эксмо-АСТ» выкупил основную долю сети «Читай-город – Буквоед»

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Президент и контролирующий акционер «Эксмо-АСТ» Олег Новиков выкупил 56% в структурах объединенной сети «Читай-город – Буквоед», рассказали в пресс-службе «Эксмо-АСТ». Из капитала книжной сети вышли ее гендиректор Михаил Иванцов и совладелец издательской группы «Эксмо-АСТ» Андрей Гредасов. Сумму сделки компания не называет.

Гредасову до сделки принадлежали 31,64% в ООО «Новый книжный центр» и ООО «Читай-город», Иванцов владел 24,38%, Новиков – 31,64%. С 27 марта Новиков владеет 87,65% в каждой из компаний, следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Президент «Эксмо-АСТ» рассказал «Коммерсанту», что сделка была согласована до начала пандемии коронавируса и он не просил снизить стоимость покупки из-за текущего кризиса. Сумму сделки он не раскрыл. По словам Новикова, Иванцов останется гендиректором сети. Сам Иванцов рассказал, что в будущем общее количество книжных магазинов планируется увеличить до 1000.

В середине апреля книжные издательства, розничные сети и магазины, торгующие книгами, а также известные российские писатели обратились к правительству с просьбой поддержать книжную индустрию, пострадавшую от пандемии коронавируса. По мнению авторов письма, книги нужно приравнять к товарам первой необходимости. Среди подписавших письмо: Виктор Пелевин, Евгений Водолазкин, Дарья Донцова, Захар Прилепин, Яна Вагнер, Дина Рубина и другие.

Ранее по теме: Пелевин и Рубина предложили приравнять книги к товарам первой необходимости

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных