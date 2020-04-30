Президент «Эксмо-АСТ» выкупил основную долю сети «Читай-город – Буквоед»
Президент и контролирующий акционер «Эксмо-АСТ» Олег Новиков выкупил 56% в структурах объединенной сети «Читай-город – Буквоед», рассказали в пресс-службе «Эксмо-АСТ». Из капитала книжной сети вышли ее гендиректор Михаил Иванцов и совладелец издательской группы «Эксмо-АСТ» Андрей Гредасов. Сумму сделки компания не называет.
Гредасову до сделки принадлежали 31,64% в ООО «Новый книжный центр» и ООО «Читай-город», Иванцов владел 24,38%, Новиков – 31,64%. С 27 марта Новиков владеет 87,65% в каждой из компаний, следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Президент «Эксмо-АСТ» рассказал «Коммерсанту», что сделка была согласована до начала пандемии коронавируса и он не просил снизить стоимость покупки из-за текущего кризиса. Сумму сделки он не раскрыл. По словам Новикова, Иванцов останется гендиректором сети. Сам Иванцов рассказал, что в будущем общее количество книжных магазинов планируется увеличить до 1000.
В середине апреля книжные издательства, розничные сети и магазины, торгующие книгами, а также известные российские писатели обратились к правительству с просьбой поддержать книжную индустрию, пострадавшую от пандемии коронавируса. По мнению авторов письма, книги нужно приравнять к товарам первой необходимости. Среди подписавших письмо: Виктор Пелевин, Евгений Водолазкин, Дарья Донцова, Захар Прилепин, Яна Вагнер, Дина Рубина и другие.