Сорвалась одна из крупнейших сделок на рынке коммерческой недвижимости

Сорвалась одна из крупнейших сделок на рынке коммерческой недвижимостиЦентробанк отказался от покупки бизнес-центра «Оружейный»
Центробанк не будет покупать бизнес-центр «Оружейный», расположенный недалеко от ст. м. «Маяковская». Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров. По словам Набиуллиной, сделка по покупке здания потеряла свою актуальность, другие подробности она не сообщила.
«Оружейный» общей площадью 183 300 кв. м начинала строить в 2006 г. компания «Дон-строй». В кризис 2008–2009 гг. он перешел Сбербанку и структуре бизнесмена Алишера Усманова. В 2015 г. доля последней в этом объекте была продана «Мегафону» (Усманов – совладелец этой компании) за $282 млн. Комплекс был введен в эксплуатацию в 2016 г.
Центробанк несколько лет искал себе новый офис, в который планировал перевести большую часть своих подразделений. По данным «СПАРК-Интерфакса», сейчас у ЦБ в Москве три десятка объектов недвижимости, в частности на ул. Житной, Балчуг, Петровка, в Сандуновском переулке и т. д. При этом головное здание на Неглинной улице, где располагалась еще Московская контора Госбанка Российской империи, банк России продавать не планирует, рассказывал в прошлом году источник в ЦБ.
Как срывались крупные сделки
Гостиница «Пекин»
Принадлежащая группе ВТБ компания «Галс девелопмент» несколько лет искала покупателя на гостиницу «Пекин» на Маяковке. В 2018 г., как писало агентство Reuters, ею заинтересовалась китайская China Chengtong, но спустя год соглашение о приобретении отеля подписала другая китайская компания – Sichuan Railway Investment Group (SRIG). Весной прошлого года стало известно, что сделка не состоится, так как SRIG не получила одобрения властей Китая. В начале года «Галс девелопмент» договорился о продаже «Пекина» с владельцем сочинского отеля «Жемчужина», но о закрытии этой сделки пока не сообщалось.
Новинский пассаж
Торгово-офисный комплекс «Новинский пассаж» на Новинском бульваре перешел ВЭБу еще в 2009 г. в рамках санации банка «Глобэкс». В разные годы комплексом интересовались структуры Алексея и Юрия Хотиных, компания O1 Properties и др. Новый владелец в сентябре 2014 г. договорился о его продаже с группой «Бин» (сейчас «Сафмар») Михаила Гуцериева. Сумма сделки должна была составить 13,26 млрд руб. Но из-за снижения курса рубля и возникших в связи с этим проблем она сорвалась.
«Военторг»
Группа «Бин» в 2015 г. договорилась со структурами бизнесмена Дмитрия Рыболовлева о покупке у них многофункционального комплекса «Воздвиженка-центр» (ранее «Военторг») на Воздвиженке. Сумма сделки оценивалась в 11–12 млрд руб. Спустя несколько месяцев «Бин» от приобретения этого объекта отказалась. Потенциальному покупателю не удалось привлечь кредит на покупку комплекса, говорили тогда источники, близкие к разным сторонам переговоров. В 2017 г. «Воздвиженка-центр» приобрела китайская Fosun Group.
Осенью 2019 г. Центробанк объявил торги по поиску здания. Под требования регулятора (помещение должно быть построено не позднее 2010 г., находиться в пределах ТТК, иметь до 30 этажей и площадь не менее 100 000 кв. м) подходил лишь «Оружейный», говорили тогда опрошенные «Ведомостями» консультанты. Итоги торгов так и не были опубликованы. Весной этого года два источника, близких к разным сторонам переговоров, уверяли, что сделка между ЦБ, Сбербанком и «Мегафоном» все еще рассматривается.
В конце 2019 г., как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с планами ЦБ, Банк России должен был заплатить за «Оружейный» 88 млрд руб. ($1,37 млрд по курсу на тот момент). В этом случае это была бы крупнейшая сделка на рынке коммерческой недвижимости за всю ее историю. Сейчас рекорд принадлежит торгово-развлекательному комплексу «Метрополис», который в 2012 г. приобрели фонды Morgan Stanley и Hines за $1,2 млрд. Впрочем, опрошенные «Ведомостями» консультанты утверждают, что 88 млрд руб. – крайне завышенная цена за «Оружейный». Партнер Colliers International Станислав Бибик считает, что сегодня этот бизнес-центр может стоить 35–40 млрд руб. Управляющий партнер S.A. Ricci Алексей Богданов тоже говорит о цене в районе 40 млрд руб.
Почему Центробанк отказался от покупки «Оружейного», узнать не удалось. Возможно, причины отчасти связаны с коронакризисом, который повлиял на конъюнктуру рынка недвижимости.
Во время пандемии многие сделки действительно были заморожены, а некоторые компании перевели своих сотрудников на удаленную работу, отмечает Бибик. К примеру, чешская PPF Real Estate весной отказалась от приобретения бизнес-центров «Гоголевский, 11» на Гоголевском бульваре и «Пушкинский дом» на Страстном бульваре. Впрочем, сейчас, по словам Бибика, спрос на офисные помещения опять растет. Перевод сотрудников на удаленную работу он считает временной мерой. Богданов тоже не видит в отказе ЦБ от покупки «Оружейного» следования какой-то тенденции. По его словам, многие переговоры, которые начались до пандемии, в итоге завершились сделками уже после снятия ограничений. В качестве примера он приводит приобретение одним из фондов Сбербанка бизнес-центра Diamond Hall на Олимпийском проспекте.
Что Сбербанк и «Мегафон» будут делать с «Оружейным», пока не известно. Ранее консультанты рассказывали, что в случае продажи этого здания Сбербанк может перевести свое подразделение ближе к «Москва-сити» – он приобрел у структур Руслана Байсарова офисные комплексы «Президент плаза» и «Суворов плаза», которые станут частью комплекса «Сбербанк-сити». «Мегафон» же ведет переговоры о покупке или аренде около 50 000 кв. м во второй очереди башни «Империя» в «Москва-сити», рассказывали осенью прошлого года два человека, близких к разным сторонам планирующейся сделки. Инвесторами этого проекта выступают структуры Олега Малиса и Усманова. Запрос в «Мегафон» остался без ответа. Представитель Сбербанка сообщил лишь, что банк не искал покупателя на «Оружейный» и таких планов у него нет.