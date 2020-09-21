Сорвалась одна из крупнейших сделок на рынке коммерческой недвижимости

Как срывались крупные сделки

Гостиница «Пекин»

Принадлежащая группе ВТБ компания «Галс девелопмент» несколько лет искала покупателя на гостиницу «Пекин» на Маяковке. В 2018 г., как писало агентство Reuters, ею заинтересовалась китайская China Chengtong, но спустя год соглашение о приобретении отеля подписала другая китайская компания – Sichuan Railway Investment Group (SRIG). Весной прошлого года стало известно, что сделка не состоится, так как SRIG не получила одобрения властей Китая. В начале года «Галс девелопмент» договорился о продаже «Пекина» с владельцем сочинского отеля «Жемчужина», но о закрытии этой сделки пока не сообщалось.

Новинский пассаж

Торгово-офисный комплекс «Новинский пассаж» на Новинском бульваре перешел ВЭБу еще в 2009 г. в рамках санации банка «Глобэкс». В разные годы комплексом интересовались структуры Алексея и Юрия Хотиных, компания O1 Properties и др. Новый владелец в сентябре 2014 г. договорился о его продаже с группой «Бин» (сейчас «Сафмар») Михаила Гуцериева. Сумма сделки должна была составить 13,26 млрд руб. Но из-за снижения курса рубля и возникших в связи с этим проблем она сорвалась.

«Военторг»

Группа «Бин» в 2015 г. договорилась со структурами бизнесмена Дмитрия Рыболовлева о покупке у них многофункционального комплекса «Воздвиженка-центр» (ранее «Военторг») на Воздвиженке. Сумма сделки оценивалась в 11–12 млрд руб. Спустя несколько месяцев «Бин» от приобретения этого объекта отказалась. Потенциальному покупателю не удалось привлечь кредит на покупку комплекса, говорили тогда источники, близкие к разным сторонам переговоров. В 2017 г. «Воздвиженка-центр» приобрела китайская Fosun Group.

