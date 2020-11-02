Группа компаний «Самолет» может построить один из крупнейших жилых комплексов в Подмосковье

Согласно презентации проекта, с которой ознакомились «Ведомости», на участке в 8 км от МКАД между трассой М4 «Дон» и Каширским шоссе появится восемь жилых кварталов, высота зданий составит до 17 этажей. Площадь жилой застройки – 1,38 млн кв. м. Также там появится социальная инфраструктура (школы, детские сады и поликлиника). Земельный участок площадью 156,7 га под застройку у «Самолета» в собственности, уточнили консультанты и человек, близкий к компании.