Группа компаний «Самолет» может построить один из крупнейших жилых комплексов в Подмосковье

Группа компаний «Самолет» может построить один из крупнейших жилых комплексов в ПодмосковьеСпрос на жилье стал расти после отмены карантина
Группа «Самолет» ведет переговоры о застройке участка вблизи д. Калиновка на юго-востоке Московской области, рассказали «Ведомостям» два консультанта, работавших с компанией, и подтвердил человек, близкий к застройщику. Представитель группы от комментариев отказался.
Согласно презентации проекта, с которой ознакомились «Ведомости», на участке в 8 км от МКАД между трассой М4 «Дон» и Каширским шоссе появится восемь жилых кварталов, высота зданий составит до 17 этажей. Площадь жилой застройки – 1,38 млн кв. м. Также там появится социальная инфраструктура (школы, детские сады и поликлиника). Земельный участок площадью 156,7 га под застройку у «Самолета» в собственности, уточнили консультанты и человек, близкий к компании.
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