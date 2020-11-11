Жизнь при вокзале

В 2021 г. должна наконец завершиться реконструкция площади Павелецкого вокзала в Москве. Строительство подземного торгово-развлекательного центра (ТРЦ) с паркингом началось там еще во второй половине 1990-х. Московские власти в те времена увлекались идеей освоения подземных пространств. Было подготовлено множество подобных проектов для разных районов города, но в полной мере реализовался лишь один – «Охотный Ряд» под Манежной площадью. Подземный ТРЦ с парковкой и световым куполом по тому же образцу планировалось создать на пл. Тверской Заставы, напротив Белорусского вокзала, и на Павелецкой. Под Белорусским строить не начали, а Павелецкую площадь раскопали и огородили забором.