Жизнь при вокзале

Жизнь при вокзалеКак привокзальные территории превращаются в современные городские пространства
В 2021 г. должна наконец завершиться реконструкция площади Павелецкого вокзала в Москве. Строительство подземного торгово-развлекательного центра (ТРЦ) с паркингом началось там еще во второй половине 1990-х. Московские власти в те времена увлекались идеей освоения подземных пространств. Было подготовлено множество подобных проектов для разных районов города, но в полной мере реализовался лишь один – «Охотный Ряд» под Манежной площадью. Подземный ТРЦ с парковкой и световым куполом по тому же образцу планировалось создать на пл. Тверской Заставы, напротив Белорусского вокзала, и на Павелецкой. Под Белорусским строить не начали, а Павелецкую площадь раскопали и огородили забором.
В 2002 г. было создано АО «Павелецкая», в котором 30% принадлежало компании «Ингеоком-инвест», 70% – городу. Начались строительные работы. В 2007 г. активы купила инвестиционно-промышленная группа «Евразия» казахстанского «БТА банка» Мухтара Аблязова. Компания планировала построить ТЦ площадью 120 000 кв. м, но к 2010 г. построила только чуть более 7300 кв. м. О площади не вспоминали пять лет. Пока в 2015 г. не появилась новая идея – организовать там транспортно-пересадочный узел (ТПУ) с многоуровневой парковкой.