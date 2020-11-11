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Жизнь при вокзале

Как привокзальные территории превращаются в современные городские пространства
Оксана Самборская
Строительство ТЦ под площадью Павелецкого вокзала – один из самых крупных за последние годы проектов торгового объекта в непосредственной близости к вокзалу /АНДРЕЙ ГОРДЕЕВ / ВЕДОМОСТИ

В 2021 г. должна наконец завершиться реконструкция площади Павелецкого вокзала в Москве. Строительство подземного торгово-развлекательного центра (ТРЦ) с паркингом началось там еще во второй половине 1990-х. Московские власти в те времена увлекались идеей освоения подземных пространств. Было подготовлено множество подобных проектов для разных районов города, но в полной мере реализовался лишь один – «Охотный Ряд» под Манежной площадью. Подземный ТРЦ с парковкой и световым куполом по тому же образцу планировалось создать на пл. Тверской Заставы, напротив Белорусского вокзала, и на Павелецкой. Под Белорусским строить не начали, а Павелецкую площадь раскопали и огородили забором.

В 2002 г. было создано АО «Павелецкая», в котором 30% принадлежало компании «Ингеоком-инвест», 70% – городу. Начались строительные работы. В 2007 г. активы купила инвестиционно-промышленная группа «Евразия» казахстанского «БТА банка» Мухтара Аблязова. Компания планировала построить ТЦ площадью 120 000 кв. м, но к 2010 г. построила только чуть более 7300 кв. м. О площади не вспоминали пять лет. Пока в 2015 г. не появилась новая идея – организовать там транспортно-пересадочный узел (ТПУ) с многоуровневой парковкой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных