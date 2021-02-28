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ПИК может построить еще один крупный жилой комплекс рядом с Лосиным островом

Группа получила права на бывшую территорию Минобороны в Гольянове
Антон Филатов
Валерий Шарифулин / ТАСС

Структура группы ПИК, по данным «СПАРК-Интерфакса», 25 февраля стала владельцем компании ООО «Л-холдинг». Последнему принадлежит фирма «Л-девелопмент», которая, как следует из распоряжения Москомархитектуры, должна разработать в 2021–2022 гг. проект планировки территории площадью 26,3 га во 2-м Иртышском проезде в районе Гольяново.

Из них на данный момент под застройку попадает лишь участок в 8,5 га, знают два консультанта, работавшие с этой площадкой. Эта земля когда-то принадлежала Минобороны. Три года назад ее на торгах выкупила структура группы «Гранель» за 661 млн руб. Она планировала построить там жилой комплекс комфорт-класса. «Гранель» вышла из этого проекта, площадка была продана, знают два консультанта, работавшие с группой, и подтверждает источник, близкий к девелоперу. Детали они не раскрывают.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных