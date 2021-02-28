ПИК может построить еще один крупный жилой комплекс рядом с Лосиным островом

Из них на данный момент под застройку попадает лишь участок в 8,5 га, знают два консультанта, работавшие с этой площадкой. Эта земля когда-то принадлежала Минобороны. Три года назад ее на торгах выкупила структура группы «Гранель» за 661 млн руб. Она планировала построить там жилой комплекс комфорт-класса. «Гранель» вышла из этого проекта, площадка была продана, знают два консультанта, работавшие с группой, и подтверждает источник, близкий к девелоперу. Детали они не раскрывают.