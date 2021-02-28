ПИК может построить еще один крупный жилой комплекс рядом с Лосиным островом

ПИК может построить еще один крупный жилой комплекс рядом с Лосиным островомГруппа получила права на бывшую территорию Минобороны в Гольянове
Структура группы ПИК, по данным «СПАРК-Интерфакса», 25 февраля стала владельцем компании ООО «Л-холдинг». Последнему принадлежит фирма «Л-девелопмент», которая, как следует из распоряжения Москомархитектуры, должна разработать в 2021–2022 гг. проект планировки территории площадью 26,3 га во 2-м Иртышском проезде в районе Гольяново.
Из них на данный момент под застройку попадает лишь участок в 8,5 га, знают два консультанта, работавшие с этой площадкой. Эта земля когда-то принадлежала Минобороны. Три года назад ее на торгах выкупила структура группы «Гранель» за 661 млн руб. Она планировала построить там жилой комплекс комфорт-класса. «Гранель» вышла из этого проекта, площадка была продана, знают два консультанта, работавшие с группой, и подтверждает источник, близкий к девелоперу. Детали они не раскрывают.