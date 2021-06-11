На торговые центры Atrium European Real Estate появился новый претендент

Сделка по продаже российских активов компании Atrium European Real Estate (AERE) девелоперу AFI Development Льва Леваева сорвалась, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к одной из ее сторон, и подтвердили два консультанта, ранее работавших с этими компаниями. По их словам, они вели переговоры несколько месяцев, но в итоге договориться по цене не удалось. Представитель AERE сообщил, что «компания не может комментировать свои планы». Представитель AFI Development интерес к активам европейской компании отрицает.