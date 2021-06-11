Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Harvard Business Review
Конференции
Недвижимость
Форум
Справочник компаний
Газета
Недвижимость Эксклюзивно по подписке

На торговые центры Atrium European Real Estate появился новый претендент

Их может купить компания, созданная топ-менеджерами O1 Properties
Дарья Молоткова Антон Филатов
Семь торговых комплексов «Парк хаус» расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и других регионах /Atrium European Real Estate

Сделка по продаже российских активов компании Atrium European Real Estate (AERE) девелоперу AFI Development Льва Леваева сорвалась, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к одной из ее сторон, и подтвердили два консультанта, ранее работавших с этими компаниями. По их словам, они вели переговоры несколько месяцев, но в итоге договориться по цене не удалось. Представитель AERE сообщил, что «компания не может комментировать свои планы». Представитель AFI Development интерес к активам европейской компании отрицает.

Сейчас на портфель AERE появился новый претендент – компания ООО «Ритейл парк 1», созданная инвестиционным директором O1 Properties Александром Эрдманом и ее коммерческим директором Павлом Барбашевым, говорят собеседники «Ведомостей». Это подтвердили один из знакомых бизнесменов, а также представитель инвесткомпании, рассматривавшей покупку этих же активов. «Мы регулярно смотрим различные объекты на рынке, но в данных переговорах не участвовали», – уверяет представитель «Ритейл парка 1». Представитель CBRE, которая выступает консультантом по продаже российских активов AERE, от комментариев отказался.

Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных