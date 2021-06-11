На торговые центры Atrium European Real Estate появился новый претендент

На торговые центры Atrium European Real Estate появился новый претендентИх может купить компания, созданная топ-менеджерами O1 Properties
Сделка по продаже российских активов компании Atrium European Real Estate (AERE) девелоперу AFI Development Льва Леваева сорвалась, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к одной из ее сторон, и подтвердили два консультанта, ранее работавших с этими компаниями. По их словам, они вели переговоры несколько месяцев, но в итоге договориться по цене не удалось. Представитель AERE сообщил, что «компания не может комментировать свои планы». Представитель AFI Development интерес к активам европейской компании отрицает.
Сейчас на портфель AERE появился новый претендент – компания ООО «Ритейл парк 1», созданная инвестиционным директором O1 Properties Александром Эрдманом и ее коммерческим директором Павлом Барбашевым, говорят собеседники «Ведомостей». Это подтвердили один из знакомых бизнесменов, а также представитель инвесткомпании, рассматривавшей покупку этих же активов. «Мы регулярно смотрим различные объекты на рынке, но в данных переговорах не участвовали», – уверяет представитель «Ритейл парка 1». Представитель CBRE, которая выступает консультантом по продаже российских активов AERE, от комментариев отказался.