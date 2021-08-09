Рядом с Савеловским вокзалом может открыться один из крупнейших гибких офисов в Москве

Сеть Inex Multispace была создана строительной компанией Pridex, которая, согласно «СПАРК-Интерфаксу», принадлежит Сергею, Александру и Константину Кудрявцевым. На данный момент у Inex Multispace есть только один гибкий офис на 3500 кв. м в 1-м Щипковском переулке недалеко от ст. м. «Серпуховская». Впрочем, сейчас сеть активно ищет и другие площадки, говорят опрошенные «Ведомостями» консультанты. По их словам, она рассматривает возможность аренды или покупки площадей в таких бизнес-центрах, как «Аркус IV» на Ленинградском проспекте, AFI2B у Белорусского вокзала и «Балчуг» на Болотном острове. У компании действительно есть альтернативные варианты для размещения Inex Multispace, подтвердил Сергей Кудрявцев. Всего же, по его словам, сеть планирует до конца года открыть в Москве гибкие офисы более чем на 30 000 кв. м.