Рядом с Савеловским вокзалом может открыться один из крупнейших гибких офисов в Москве

Рядом с Савеловским вокзалом может открыться один из крупнейших гибких офисов в МосквеСеть Inex Multispace договаривается об аренде или покупке части бизнес-центра Stone Towers
Сеть гибких офисов Inex Multispace договаривается с девелоперской компанией Stone Hedge об аренде или покупке у нее одного из корпусов строящегося в Бумажном проезде недалеко от Савеловского вокзала бизнес-центра Stone Towers (102 000 кв. м). Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с участниками потенциальной сделки. По их словам, речь идет о башне А общей площадью 14 000 кв. м. Совладелец Inex Multispace Сергей Кудрявцев и представитель Stone Hedge эту информацию подтвердили. По словам последнего, переговоры по этому объекту близки к завершению. Стороны обсуждают аренду или покупку всего здания целиком, говорит он. Сама башня уже готова на 55%, ее планируется ввести в эксплуатацию в III квартале 2022 г.
Сеть Inex Multispace была создана строительной компанией Pridex, которая, согласно «СПАРК-Интерфаксу», принадлежит Сергею, Александру и Константину Кудрявцевым. На данный момент у Inex Multispace есть только один гибкий офис на 3500 кв. м в 1-м Щипковском переулке недалеко от ст. м. «Серпуховская». Впрочем, сейчас сеть активно ищет и другие площадки, говорят опрошенные «Ведомостями» консультанты. По их словам, она рассматривает возможность аренды или покупки площадей в таких бизнес-центрах, как «Аркус IV» на Ленинградском проспекте, AFI2B у Белорусского вокзала и «Балчуг» на Болотном острове. У компании действительно есть альтернативные варианты для размещения Inex Multispace, подтвердил Сергей Кудрявцев. Всего же, по его словам, сеть планирует до конца года открыть в Москве гибкие офисы более чем на 30 000 кв. м.