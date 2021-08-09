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Рядом с Савеловским вокзалом может открыться один из крупнейших гибких офисов в Москве

Сеть Inex Multispace договаривается об аренде или покупке части бизнес-центра Stone Towers
Антон Филатов Дарья Молоткова
Спрос на гибкие офисы в текущих экономических условиях растет, поэтому таких проектов будет все больше и больше
/АО «СТОУНХЕДЖ»

Сеть гибких офисов Inex Multi­space договаривается с девелоперской компанией Stone Hedge об аренде или покупке у нее одного из корпусов строящегося в Бумажном проезде недалеко от Савеловского вокзала бизнес-центра Stone Towers (102 000 кв. м). Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с участниками потенциальной сделки. По их словам, речь идет о башне А общей площадью 14 000 кв. м. Совладелец Inex Multispace Сергей Кудрявцев и представитель Stone Hedge эту информацию подтвердили. По словам последнего, переговоры по этому объекту близки к завершению. Стороны обсуждают аренду или покупку всего здания целиком, говорит он. Сама башня уже готова на 55%, ее планируется ввести в эксплуатацию в III квартале 2022 г.

Сеть Inex Multispace была создана строительной компанией Pridex, которая, согласно «СПАРК-Интерфаксу», принадлежит Сергею, Александру и Константину Кудрявцевым. На данный момент у Inex Multispace есть только один гибкий офис на 3500 кв. м в 1-м Щипковском переулке недалеко от ст. м. «Серпуховская». Впрочем, сейчас сеть активно ищет и другие площадки, говорят опрошенные «Ведомостями» консультанты. По их словам, она рассматривает возможность аренды или покупки площадей в таких бизнес-центрах, как «Аркус IV» на Ленинградском проспекте, AFI2B у Белорусского вокзала и «Балчуг» на Болотном острове. У компании действительно есть альтернативные варианты для размещения Inex Multispace, подтвердил Сергей Кудрявцев. Всего же, по его словам, сеть планирует до конца года открыть в Москве гибкие офисы более чем на 30 000 кв. м.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных