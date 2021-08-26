Структура Alibaba Group увеличит площадь своего склада в Домодедове в три раза

Cainiao была создана китайской Alibaba Group в 2013 г. Компания специализируется на доставке и перевозке различных товаров. Количество трансграничных заказов компании на конец марта 2021 г. составило 5 млн посылок в день, это в три раза больше, чем годом ранее. Выручка Cainiao в 2020 финансовом году (закончился в апреле этого года) выросла на 68% до $5,7 млрд. Среди ключевых рынков оператора Россия находится на втором месте после Китая, следом идут страны Европы, Азии и США.