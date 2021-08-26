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Структура Alibaba Group увеличит площадь своего склада в Домодедове в три раза

Это одна из крупнейших сделок этого года
Дарья Молоткова
Андрей Гордеев / Ведомости

Логистический оператор Cainiao арендовал складской комплекс на 44 000 кв. м в логопарке «Южные врата» в Домодедове. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с компанией. Эту информацию подтвердил источник, близкий к одной из сторон сделки. Представитель Radius Group (девелопер логопарка) от комментариев отказался. Представитель Cainiao тоже отказался от комментариев.

Cainiao была создана китайской Alibaba Group в 2013 г. Компания специализируется на доставке и перевозке различных товаров. Количество трансграничных заказов компании на конец марта 2021 г. составило 5 млн посылок в день, это в три раза больше, чем годом ранее. Выручка Cainiao в 2020 финансовом году (закончился в апреле этого года) выросла на 68% до $5,7 млрд. Среди ключевых рынков оператора Россия находится на втором месте после Китая, следом идут страны Европы, Азии и США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных