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«Балтрос» нашел партнера по гостиничным проектам в Санкт-Петербурге

Строить отели девелопер будет совместно со структурой АФК «Система»
Дарья Молоткова
«Балтрос» готов предоставить участок под строительство отеля и выступить генподрядчиком, если проект найдет профильного инвестора / Максим Стулов / Ведомости

Входящая в АФК «Система» гостиничная компания Cosmos Hotel Group (CHG) подписала соглашение с ГК «Балтрос» на управление отелем на Литовской улице в Санкт-Петербурге. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель CHG. Президент CHG Александр Швейн и старший вице-президент ГК «Балтрос» Илья Коршунов эту информацию подтвердили. Общая площадь отеля составит 7200 кв. м (176 номеров), он будет иметь категорию «4 звезды», уточняют стороны. Они также поясняют, что на его территории запланированы ресторан, фитнес-центр и конференц-зал. Инвестиции в проект компании оценивают в 1,5 млрд руб., его строительство они рассчитывают завершить в течение двух лет.

«Балтрос» еще несколько лет назад пытался реализовать эту гостиницу самостоятельно. Но в 2019 г. представитель группы сообщил газете «Коммерсантъ», что компания приняла решение отказаться от этой идеи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных