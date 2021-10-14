«Балтрос» нашел партнера по гостиничным проектам в Санкт-Петербурге

Входящая в АФК «Система» гостиничная компания Cosmos Hotel Group (CHG) подписала соглашение с ГК «Балтрос» на управление отелем на Литовской улице в Санкт-Петербурге. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель CHG. Президент CHG Александр Швейн и старший вице-президент ГК «Балтрос» Илья Коршунов эту информацию подтвердили. Общая площадь отеля составит 7200 кв. м (176 номеров), он будет иметь категорию «4 звезды», уточняют стороны. Они также поясняют, что на его территории запланированы ресторан, фитнес-центр и конференц-зал. Инвестиции в проект компании оценивают в 1,5 млрд руб., его строительство они рассчитывают завершить в течение двух лет.