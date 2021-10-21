PNK Group построит для «Гала-центра» логопарк на 72 000 кв. м

PNK Group построит для «Гала-центра» логопарк на 72 000 кв. мЭто будет одна из крупнейших сделок на складском рынке в этом году
Девелопер складов PNK Group построит для холдинга «Гала-центр» логистический комплекс на 72 000 кв. м на территории индустриального парка «PNK парк Белый раст», расположенного на Рогачевском шоссе на севере Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказали управляющий фондом «PNK девелопмент» Дмитрий Пилевин, директор по логистике «Гала-центра» Павел Казановский, а также Максим Загоруйко, директор по работе с корпоративными клиентами департамента индустриальной и складской недвижимости Knight Frank (выступала консультантом сделки). По их словам, после окончания строительства компания возьмет эти площади в аренду на длительный срок.
«Гала-центр» – электронная платформа, специализирующаяся на продаже различных категорий товаров как поставщикам, так и конечным потребителям. На ее сайте представлено 17 категорий товаров, включая бытовую технику, инструменты, посуду, товары для детей и проч. У компании есть склады в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Владивостоке и Москве. Основной владелец компании, по данным «СПАРК-Интерфакса», – Владимир Тачин. Средний оборот компании по основным каналам продаж составляет около $300 млн в год.