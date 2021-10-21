PNK Group построит для «Гала-центра» логопарк на 72 000 кв. м

Девелопер складов PNK Group построит для холдинга «Гала-центр» логистический комплекс на 72 000 кв. м на территории индустриального парка «PNK парк Белый раст», расположенного на Рогачевском шоссе на севере Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказали управляющий фондом «PNK девелопмент» Дмитрий Пилевин, директор по логистике «Гала-центра» Павел Казановский, а также Максим Загоруйко, директор по работе с корпоративными клиентами департамента индустриальной и складской недвижимости Knight Frank (выступала консультантом сделки). По их словам, после окончания строительства компания возьмет эти площади в аренду на длительный срок.