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PNK Group построит для «Гала-центра» логопарк на 72 000 кв. м

Это будет одна из крупнейших сделок на складском рынке в этом году
Дарья Молоткова
Аренда площадей «Гала-центром» у PNK Group является одной из крупнейших сделок в этом году / pnkgroup.ru

Девелопер складов PNK Group построит для холдинга «Гала-центр» логистический комплекс на 72 000 кв. м на территории индустриального парка «PNK парк Белый раст», расположенного на Рогачевском шоссе на севере Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказали управляющий фондом «PNK девелопмент» Дмитрий Пилевин, директор по логистике «Гала-центра» Павел Казановский, а также Максим Загоруйко, директор по работе с корпоративными клиентами департамента индустриальной и складской недвижимости Knight Frank (выступала консультантом сделки). По их словам, после окончания строительства компания возьмет эти площади в аренду на длительный срок.

«Гала-центр» – электронная платформа, специализирующаяся на продаже различных категорий товаров как поставщикам, так и конечным потребителям. На ее сайте представлено 17 категорий товаров, включая бытовую технику, инструменты, посуду, товары для детей и проч. У компании есть склады в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Владивостоке и Москве. Основной владелец компании, по данным «СПАРК-Интерфакса», – Владимир Тачин. Средний оборот компании по основным каналам продаж составляет около $300 млн в год.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных