У одного из крупнейших логопарков в России могут смениться владельцы

PPF Real Estate (входит в чешскую PPF Group) и наследники бизнесмена Криса ван Рита выставили на продажу свои доли в девелоперской компании Radius Group, единственным активом которой является логопарк «Южные врата» в Домодедове. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавшие с этим объектом. Об этом также знает топ-менеджер инвестиционной компании, которая рассматривала покупку актива. Других подробностей он не раскрыл. Представители PPF Real Estate и Radius Group от комментариев отказались. Связаться с наследниками Криса ван Рита не удалось.