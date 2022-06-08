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У одного из крупнейших логопарков в России могут смениться владельцы

Чешская РРF c партнером продают складской комплекс «Южные врата» в Домодедове
Дарья Молоткова
«Южные врата» – один из крупнейших работающих логистических комплексов в России / Radius Group

PPF Real Estate (входит в чешскую PPF Group) и наследники бизнесмена Криса ван Рита выставили на продажу свои доли в девелоперской компании Radius Group, единственным активом которой является логопарк «Южные врата» в Домодедове. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавшие с этим объектом. Об этом также знает топ-менеджер инвестиционной компании, которая рассматривала покупку актива. Других подробностей он не раскрыл. Представители PPF Real Estate и Radius Group от комментариев отказались. Связаться с наследниками Криса ван Рита не удалось.

«Южные врата» – один из крупнейших работающих логистических комплексов в России. Его общая площадь после ввода всех очередей должна составить 650 000 кв. м. Среди его резидентов – «Ашан», Leroy Merlin, «36,6», Cainiao (логистический оператор Alibaba Group) и проч. Для сравнения: долгое время самым масштабным складским комплексом в стране считался логопарк «Северное Домодедово» (им управляет MLP Russia). Его площадь – 540 000 кв. м, но в рамках проекта планировалось возвести в общей сложности 1 млн кв. м.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных