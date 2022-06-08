У одного из крупнейших логопарков в России могут смениться владельцы

У одного из крупнейших логопарков в России могут смениться владельцыЧешская РРF c партнером продают складской комплекс «Южные врата» в Домодедове
PPF Real Estate (входит в чешскую PPF Group) и наследники бизнесмена Криса ван Рита выставили на продажу свои доли в девелоперской компании Radius Group, единственным активом которой является логопарк «Южные врата» в Домодедове. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавшие с этим объектом. Об этом также знает топ-менеджер инвестиционной компании, которая рассматривала покупку актива. Других подробностей он не раскрыл. Представители PPF Real Estate и Radius Group от комментариев отказались. Связаться с наследниками Криса ван Рита не удалось.
«Южные врата» – один из крупнейших работающих логистических комплексов в России. Его общая площадь после ввода всех очередей должна составить 650 000 кв. м. Среди его резидентов – «Ашан», Leroy Merlin, «36,6», Cainiao (логистический оператор Alibaba Group) и проч. Для сравнения: долгое время самым масштабным складским комплексом в стране считался логопарк «Северное Домодедово» (им управляет MLP Russia). Его площадь – 540 000 кв. м, но в рамках проекта планировалось возвести в общей сложности 1 млн кв. м.