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Онлайн-ритейлер Wildberries арендовал почти 50 000 кв. м складов

Многим компаниям сейчас выгоднее снимать освободившиеся площади в логопарках, чем строить собственные объекты
Дарья Молоткова
Средняя ставка аренды в районах, где располагается логопарк, колеблется на уровне 6000–7000 руб. за 1 кв. м в год / Ярослав Чингаев для Ведомостей

Онлайн-ритейлер Wildberries арендовал 17 700 кв. м в логопарке «Южные врата» на юге Подмосковья и 10 000 кв. м в складском комплексе «Белая дача» в Котельниках. Об этом «Ведомостям» рассказал Дмитрий Герастовский, директор компании «Ricci | склады», которая выступала консультантом обеих сделок.

Представители Wildberries и логистического оператора «Маршрут» (именно он сдал площади в первом объекте) эту информацию подтвердили. Запрос в Hines (владеет вторым комплексом) остался без ответа. В середине июля ритейлер уже снял 20 460 кв. м в той же «Белой даче». Из сообщения Ricci тогда следовало, что Wildberries заняла место другого неназванного арендатора, который освободил часть помещений. Таким образом логистический портфель компании за последний месяц пополнился почти на 50 000 кв. м.

Средняя ставка аренды в районах, где располагаются «Южные врата» и «Белая дача», колеблется на уровне 6000–7000 руб. за 1 кв. м в год, говорит директор департамента аналитики Nikoliers Вероника Лежнева. Таким образом, ежегодно Wildberries будет платить за площади в новых объектах 288–337 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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