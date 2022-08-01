Онлайн-ритейлер Wildberries арендовал почти 50 000 кв. м складов

Представители Wildberries и логистического оператора «Маршрут» (именно он сдал площади в первом объекте) эту информацию подтвердили. Запрос в Hines (владеет вторым комплексом) остался без ответа. В середине июля ритейлер уже снял 20 460 кв. м в той же «Белой даче». Из сообщения Ricci тогда следовало, что Wildberries заняла место другого неназванного арендатора, который освободил часть помещений. Таким образом логистический портфель компании за последний месяц пополнился почти на 50 000 кв. м.