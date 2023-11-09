Рядом «Москва-сити» появится еще около 2 млн кв. м недвижимости

Рядом «Москва-сити» появится еще около 2 млн кв. м недвижимостиРеализацией проектов на территории так называемого «Сити-2» будет заниматься Capital Group с партнерами
На территории проекта «Сити-2», который должен появиться рядом с деловым центром «Москва-сити», будет построено около 2 млн кв. м. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал Павел Тё, основатель девелопера Capital Group, которая участвует в управлении этим проектом. По его словам, в общей сложности под застройку попадет 11 участков. «Какой-то из них мы оставим себе, где-то будет партнерство, а что-то продадим», – сообщил бизнесмен. Других подробностей он не раскрыл.
«Сити-2» изначально предполагал застройку территории квартала 804 микрорайона Камушки. Для развития этих участков Capital Group и структура столичной мэрии еще в 2020 г. создали совместную компанию «Сити-2». Там планируется строительство и нескольких зданий высотой до 400 м. По словам Тё, Capital Group в «Сити-2» младший партнер города: у него 60%, у компании – 40%.