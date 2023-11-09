Рядом «Москва-сити» появится еще около 2 млн кв. м недвижимости

На территории проекта «Сити-2», который должен появиться рядом с деловым центром «Москва-сити», будет построено около 2 млн кв. м. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал Павел Тё, основатель девелопера Capital Group, которая участвует в управлении этим проектом. По его словам, в общей сложности под застройку попадет 11 участков. «Какой-то из них мы оставим себе, где-то будет партнерство, а что-то продадим», – сообщил бизнесмен. Других подробностей он не раскрыл.