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Ставки аренды офисов в Москве растут, несмотря на снижение числа сделок

Это связано в основном с дефицитом предложения в большинстве деловых районов столицы
Мария Асиновская
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Средняя ставка аренды качественного офиса в Москве в июне 2025 г. достигла 28 000 руб. за 1 кв. м в год без учета НДС и операционных затрат, подсчитала консалтинговая компания IBC Real Estate. Похожие данные и у Nikoliers и NF Group – 28 900 и 28 674 руб. за квадрат. По словам представителя последней, за год съем помещений подорожал на 14%. В Nikoliers говорят о годовом росте в 36%.

Сильнее всего, по данным CORE.XP, ставки за год увеличились на пр-те Мира и в Пресненском районе – на 87 и 52% до 56 600 и 40 300 руб. за 1 кв. м соответственно. В Кутузовском и Ленинградском деловых коридорах аренда подорожала на 36% (до 33 600 руб.) и 32% (до 46 729 руб.), в Хамовниках – на 26% (до 41 300 руб.). В IBC Real Estate же считают, что лидером по росту ставок является Кутузовский район. Здесь, по словам представителя компании, цены за год увеличились в 2 раза. В Пресненском районе аренда подорожала на 36%, говорит руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова. Nikoliers и NF Group первое место отводят деловому центру «Москва-сити» с показателями 44 и 77,2%. В CORE.XP же говорят, что здесь ставки выросли лишь на 20% (63 700 руб.). Кроме того, в NF Group отмечают существенное подорожание аренды офисов класса А в Павелецком (+49,9% до 55 213 руб. за 1 кв. м), Ленинградском (+28,7% до 52 155 руб.) и Центральном (+43,3% до 51 294 руб.) деловых районах.

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