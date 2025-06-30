Ставки аренды офисов в Москве растут, несмотря на снижение числа сделок

Сильнее всего, по данным CORE.XP, ставки за год увеличились на пр-те Мира и в Пресненском районе – на 87 и 52% до 56 600 и 40 300 руб. за 1 кв. м соответственно. В Кутузовском и Ленинградском деловых коридорах аренда подорожала на 36% (до 33 600 руб.) и 32% (до 46 729 руб.), в Хамовниках – на 26% (до 41 300 руб.). В IBC Real Estate же считают, что лидером по росту ставок является Кутузовский район. Здесь, по словам представителя компании, цены за год увеличились в 2 раза. В Пресненском районе аренда подорожала на 36%, говорит руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова. Nikoliers и NF Group первое место отводят деловому центру «Москва-сити» с показателями 44 и 77,2%. В CORE.XP же говорят, что здесь ставки выросли лишь на 20% (63 700 руб.). Кроме того, в NF Group отмечают существенное подорожание аренды офисов класса А в Павелецком (+49,9% до 55 213 руб. за 1 кв. м), Ленинградском (+28,7% до 52 155 руб.) и Центральном (+43,3% до 51 294 руб.) деловых районах.