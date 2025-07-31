Инвестиции в московские офисы со стороны частных инвесторов выросли на 17%

В CORE.XP говорят, что вложения непрофильных игроков-физлиц и связанных с ними компаний, в том числе крупных, за этот же период достиг 43 млрд руб. Там утверждают, что за год данный показатель снизился почти на треть. Это связано с тем, что в январе – июне 2024 г. была закрыта очень крупная сделка, которая сформировала примерно половину инвестиций. Что это за сделка, в CORE.XP не говорят. Но без ее учета общий объем вложений первого полугодия 2025 г. был бы в 1,5 раза больше, чем в прошлом году.