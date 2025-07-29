Инвестиции в строящуюся коммерческую недвижимость выросли почти в 1,5 раза

Инвестиции в коммерческую недвижимость, находящуюся на стадии строительства, в первом полугодии 2025 г. составили 171 млрд руб., следует из отчета консалтинговой компании CORE.XP. По ее данным, это на 44,9% больше, чем было в январе – июне прошлого года. Более того, это рекордный показатель за полугодие минимум за последние пять лет. Доля вложений в строящиеся объекты за первые шесть месяцев этого года увеличилась на 21 п. п. по сравнению с январем – июнем 2024 г. и достигла 52,6% от общего объема инвестиций в коммерческую недвижимость, уточняет представитель CORE.XP.