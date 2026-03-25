Застройщик ЖК «Квартал 38А» на Ленинском проспекте судится с мэрией Москвы

Он пытается взыскать с властей более 3,5 млрд рублей, вероятно, за квартиры по программе реновации
Галина Казакулова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Инвестиционно-строительная компания «Ремстройтрест» подала в столичный арбитраж иск к правительству Москвы о взыскании с него 3,56 млрд руб. Она также просит суд обязать ответчика подписать акт о результатах реализации инвестиционного проекта. Других деталей в материалах дела пока нет. Само заявление застройщик направил в арбитраж еще в ноябре 2025 г., спустя несколько дней оно было принято к производству. В марте этого года он подал аналогичный иск на такую же сумму. Запросы в «Ремстройтрест» и мэрию Москвы остались без ответов.

Истец, как следует из информации на его сайте, выступал застройщиком жилого комплекса «Квартал 38А» (около 150 000 кв. м) между Ленинским проспектом и ул. Обручева на юго-западе Москвы. Компания еще в 2017 г. договорилась с городскими властями о передаче части площадей в этом объекте под программу реновации, сообщал тогда столичный стройкомплекс. Предполагалось, что под эти цели будет выделено минимум 32 600 кв. м жилья. В 2021 г. мэрия сообщила, что как минимум один из домов «Квартала 38А» заселен жителями из снесенных ветхих пятиэтажек.

