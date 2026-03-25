Застройщик ЖК «Квартал 38А» на Ленинском проспекте судится с мэрией Москвы

Инвестиционно-строительная компания «Ремстройтрест» подала в столичный арбитраж иск к правительству Москвы о взыскании с него 3,56 млрд руб. Она также просит суд обязать ответчика подписать акт о результатах реализации инвестиционного проекта. Других деталей в материалах дела пока нет. Само заявление застройщик направил в арбитраж еще в ноябре 2025 г., спустя несколько дней оно было принято к производству. В марте этого года он подал аналогичный иск на такую же сумму. Запросы в «Ремстройтрест» и мэрию Москвы остались без ответов.