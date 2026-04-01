У московского торгово-развлекательного центра «Тройка» вновь сменился владелец

АО «Концерн «Энерготехнологии» закрыло сделку по покупке торгово-развлекательного комплекса «Тройка» (около 152 000 кв. м), расположенного на Верхней Красносельской улице в центре Москвы. Это следует из выписки Росреестра, с которой ознакомились «Ведомости». Первым об этом сообщила юридическая компания Consul Group. Продавцами активов выступили инвестгруппа «Кама капитал», структура «Ашана» и ООО «Ле Монлид» (ранее «Леруа Мерлен»). Во всех этих компаниях факт продажи данного объекта подтвердили. Запрос в концерн «Энерготехнологии» остался без ответа.