Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Недвижимость

У московского торгово-развлекательного центра «Тройка» вновь сменился владелец

Продажа объекта позволила бывшим собственникам урегулировать конфликт
Антон Филатов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

АО «Концерн «Энерготехнологии» закрыло сделку по покупке торгово-развлекательного комплекса «Тройка» (около 152 000 кв. м), расположенного на Верхней Красносельской улице в центре Москвы. Это следует из выписки Росреестра, с которой ознакомились «Ведомости». Первым об этом сообщила юридическая компания Consul Group. Продавцами активов выступили инвестгруппа «Кама капитал», структура «Ашана» и ООО «Ле Монлид» (ранее «Леруа Мерлен»). Во всех этих компаниях факт продажи данного объекта подтвердили. Запрос в концерн «Энерготехнологии» остался без ответа.

«Кама капитал» выкупил у принадлежащей «Ашану» фирмы Ceetrus все ее активы в России еще в 2024 г. В сделку вошли торговые центры «Акварель» в Пушкине, Волгограде и Тольятти, прикассовые зоны в гипермаркетах «Ашан», а также доля в «Тройке». Последняя практически сразу закрылась на реконструкцию.

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте