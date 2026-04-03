Инвестиции в торговую недвижимость достигли исторического рекорда

Собственники вынуждены продавать объекты на фоне высокой ключевой ставки
Мария Асиновская
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Инвестиции в торговую недвижимость в России по итогам I квартала 2026 г. составили 62 млрд руб., по предварительным данным CORE.XP. Это абсолютный рекорд для первых трех месяцев года, утверждает руководитель отдела инвестиций и рынков капитала этой компании Ирина Ушакова. К примеру, данный показатель, по ее словам, в 5,5 раза превышает итоги прошлого года. При этом общий объем вложений во все коммерческие объекты за этот же период сократился на 18% до 189 млрд руб., подчеркивает эксперт. Торговый сегмент действительно резко вырос в плане инвестиций, подтверждают другие консультанты. По оценкам NF Group, – в 5,4 раза, с 16,7 млрд руб. за первые три месяца прошлого года до 90,5 млрд руб. в начале этого, говорит партнер компании Станислав Бибик. А вот в IBC Real Estate насчитали всего 26 млрд руб. в январе – марте. По словам ее руководителя департамента рынков капитала и инвестиций Микаэла Казаряна, это все равно в пять раз превышает результат аналогичного периода 2025 г. При этом доля торговой недвижимости в общем объеме инвестиций в коммерческие объекты достигла 22%, а это максимум с 2019 г., подчеркивает он. Годом ранее на этот сегмент приходилось 3%, а в январе – марте 2023–2024 гг. – 5–8%.

CORE.XP оценивает долю вложений в торговые центры по итогам I квартала 2026 г. в 39% (+34 п. п. год к году). В последний раз этот показатель поднимался выше 20% пять лет назад – в I квартале 2021 г. он составлял 26%, уточняет Ушакова. Бибик подтверждает, что за последний год доля увеличилась  с 9 до 55%.

