Спрос на маленькие офисы в Москве превышает предложение

Спрос на маленькие офисы в Москве превышает предложениеОднако девелоперам делать мелкую нарезку невыгодно
Покупателям небольших офисов (до 100 кв. м) в строящихся бизнес-центрах Москвы не хватает доступных предложений такого формата. Это следует из отчета консалтинговой компании Bright Rich | Corfac International. По словам ее сооснователя Виктора Заглумина, на них сейчас приходится лишь 26,9% площадей в таких проектах.
Между тем, как говорится в данном исследовании, именно такие помещения пользовались огромным спросом на рынке: доля сделок с ними составляла 38% (выше – 41% – только у объектов от 101 до 300 кв. м). В итоге, по словам Заглумина, общее число проданных лотов (1122 шт.) в строящихся комплексах за этот период почти на 46% превысило объем экспозиции (770). При этом блоки площадью более 1500 кв. м обеспечили лишь 7% спроса, тогда как в предложении им отводится 14,8% (422 шт.), подчеркивает эксперт.
Похожие данные и у других консультантов. В CORE.XP, например, насчитали 1459 сделок по покупке офисов до 100 кв. м в объектах классов А и B с 2023 г. по февраль 2026 г. Это, как говорят в компании, 48% от общего числа транзакций. Но в строящихся центрах, по ее оценке, для покупки было доступно порядка 911 помещений подобного размера, или 37% от всего предложения. Для сравнения, блоки на 1000–5000 кв. м сформировали 5% сделок (144), тогда как как покупатели могут выбрать из 150 площадок (15%).