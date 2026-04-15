Аренда гибких офисов в Москве за год подорожала на треть

Средняя стоимость аренды одного рабочего места в гибких офисах Москвы по итогам I квартала 2026 г. достигла 51 800 руб., говорится в исследовании консалтинговой компании Bright Rich | Corfac International. По словам ее партнера Сигуш Бабоян, за год этот показатель увеличился на 32,8%. Ставки в коворкингах действительно выросли, подтверждают другие консультанты. Руководитель департамента исследований и аналитики Commonwealth Partnership (CMWP) Полина Афанасьева, к примеру, утверждает, что к январю – марту 2025 г. они прибавили 37,6% до 52 330 руб. за рабочее место в месяц. По словам руководителя департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерины Беловой, динамика была ниже – 21% до 47 500 руб. А директор департамента офисной недвижимости NF Group Елена Акатова и вовсе говорит, что аренда подорожала лишь на 11,5% до 57 472 руб.