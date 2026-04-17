Площади в объектах для легкой промышленности в Москве и области начали дешеветь

Средняя стоимость продажи помещений в объектах light industrial класса А в Московском регионе по итогам I квартала достигла 126 640 руб. за 1 кв. м в год без учета НДС, по предварительным данным консалтинговой компании NF Group. Как сказано в ее исследовании, это на 4,3% меньше, чем было в декабре 2025 г. В последний раз цены в этом сегменте падали в IV квартале позапрошлого года, указано в документе. Тогда площади в комплексах для легкой промышленности подешевели к предыдущим трем месяцам на 0,8%. Впрочем, в годовом выражении рост стоимости сохраняется: относительно марта 2025 г. метр прибавил 4,8%, уточняет партнер NF Group Константин Фомиченко. Квартальное снижение цен подтверждают и некоторые другие консультанты. По оценке IBC Real Estate, этот показатель в январе – марте сократился на 1,7% к декабрю 2025 г. до 118 000 за 1 кв. м. При этом относительно аналогичного периода прошлого года он не изменился, утверждает руководитель департамента по работе со складскими и производственными помещениями этой компании Евгений Бумагин.