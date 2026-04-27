Структура ГК «Гранель» пытается взыскать с БСПБ почти 12 млрд рублей

СЗ «МСК-строй» пытается вернуть средства, потраченные на приобретение прав на бизнес-парк Silver Stone (44 250 кв. м) в проезде Серебрякова в Свиблове, предполагают два консультанта, работавших с этим объектом. Косвенно эта информация подтверждается и материалами судов. Из них следует, что банк «Санкт-Петербург» еще в 2021 г. подал в столичный арбитраж иск к совладельцу Silver Stone ООО «Грант» об истребовании у него 3,6 млрд руб. долга по кредитным обязательствам и процентов по нему. Он также просил обратить взыскание на основное здание Silver Stone. Заявление финансовой организации было удовлетворено первой и второй инстанциями в июне и сентябре 2022 г.