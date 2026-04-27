Структура ГК «Гранель» пытается взыскать с БСПБ почти 12 млрд рублей

Структура ГК «Гранель» пытается взыскать с БСПБ почти 12 млрд рублейПоследний переуступил девелоперу права на бизнес-парк Silver Stone в Свиблове, но его обратили в доход государства
Входящая в девелоперскую группу «Гранель» компания «Специализированный застройщик «МСК-строй» (СЗ «МСК-строй») подала в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск к ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о расторжении договора уступки, возврате уплаченных денежных средств и возмещении убытков. Сумма требований, как следует из карточки дела, превышает 11,7 млрд руб. Других деталей там нет. Само заявление было принято к производству еще в декабре 2025 г., но ранее о нем известно не было. Следующее заседание по нему назначено на 30 апреля. Представитель группы «Гранель» от комментариев отказался. Запрос ответчику остался без ответа.
СЗ «МСК-строй» пытается вернуть средства, потраченные на приобретение прав на бизнес-парк Silver Stone (44 250 кв. м) в проезде Серебрякова в Свиблове, предполагают два консультанта, работавших с этим объектом. Косвенно эта информация подтверждается и материалами судов. Из них следует, что банк «Санкт-Петербург» еще в 2021 г. подал в столичный арбитраж иск к совладельцу Silver Stone ООО «Грант» об истребовании у него 3,6 млрд руб. долга по кредитным обязательствам и процентов по нему. Он также просил обратить взыскание на основное здание Silver Stone. Заявление финансовой организации было удовлетворено первой и второй инстанциями в июне и сентябре 2022 г.