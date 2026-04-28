Недвижимость

ВТБ нашел покупателя на торговый центр «Весна» на Новом Арбате

Его новым собственником стал фонд, связанный с совладельцем сети центров обработки данных Key Point Group
Диана Качур
Андрей Гордеев / Ведомости
Входящая в группу ВТБ фирма «БМ-банк» продала площади в торговом центре «Весна», расположенном на Новом Арбате в центре Москвы. Как следует из выписки Росреестра, с которой ознакомились «Ведомости», сделка была закрыта 21 апреля, в нее вошли практически все помещения в данном объекте – 13 351 из 14 800 кв. м. На саму транзакцию первой обратила внимание юридическая компания Consul Group. По ее данным, покупателем комплекса выступил закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «СР» под управлением УК «КСП капитал». Запрос туда остался без ответа. Но первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов факт продажи актива подтвердил, не уточнив другие условия сделки.

«Весна» – один из самых известных торговых центров в Москве. Одноименный универмаг на Арбате начал работать еще в 70-е гг. прошлого века. В 2003 г. здание центра было реконструировано, а с 2006 г. большую часть комплекса арендует компания Bosco di Ciliegi Михаила Куснировича. В 2020 г. она провела ребрендинг комплекса, после чего он стал называться BoscoVesna.

