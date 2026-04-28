ВТБ нашел покупателя на торговый центр «Весна» на Новом Арбате

Входящая в группу ВТБ фирма «БМ-банк» продала площади в торговом центре «Весна», расположенном на Новом Арбате в центре Москвы. Как следует из выписки Росреестра, с которой ознакомились «Ведомости», сделка была закрыта 21 апреля, в нее вошли практически все помещения в данном объекте – 13 351 из 14 800 кв. м. На саму транзакцию первой обратила внимание юридическая компания Consul Group. По ее данным, покупателем комплекса выступил закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «СР» под управлением УК «КСП капитал». Запрос туда остался без ответа. Но первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов факт продажи актива подтвердил, не уточнив другие условия сделки.